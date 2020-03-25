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مرأة

فرد طبيعي.. أفضل ماسك للشعر الخشن والمتساقط

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:12 ص
ماسك فرد الشعر
ماسك فرد الشعر
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رشا عوني
الشعر الخشن يسبب مشاكل تعاني منها بعض الفتيات فهو دائما جاف ويجعل مظهرهن غير لائق، خاصة أن الشعر الخشن يحتاج إلى عناية خاصة لترطيبه والتقليل من التساقط والجفاف.

ونصح موقع "glow pink" المعني بجمال المرأة بوصفة طبيعية رخيصة وصحية لتعتبر أفضل ماسك للشعر الخشن والمتساقط.

المكونات :
بيضة 
ملعقة زيت زيتون
٢ ملعقة زيت جوز الهند
ملعقة صغيرة خل التفاح فهو يعمل على تنظيف فروة الرأس من الفطريات

طريقة عمل ماسك الشعر الخشن:
اخفقي البيضة وضيفي لها الزيوت وخل التفاح وامزجيهم جيدًا 
وزعي الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف 
دلكي فروة رأسك جيدا بالخليط 
اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعتين ثم اغسليه بالشامبو والماء 
كرري الماسك مرتين أسبوعيًا.
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