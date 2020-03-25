AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رمضان صبحي: مروان محسن أفضل مهاجم لعبت معه.. وهدف سموحة في الأهلي غير صحيح

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:42 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني

أكد رمضان صبحي نجم الأهلي والمُعار من هدرسفيلد الإنجليزي، أن زميله في الفريق مروان محسن هو أفضل مهاجم لعب معه خلال مسيرته، مدافعًا عنه بسبب قلة الأهداف.

وقال رمضان خلال تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "جمهور الثالثة" المذاع على فضائية "أون تايم سبورت": "مروان محسن أفضل مهاجم لعبت بجواره، في بعض الأوقات اأعلنت السلطات الصحية في بنما تسجيل 98 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.


لناس لا تشعر بمجهوده، وكرة القدم حاليًا ليست أهداف فقط، فالمدرب يطلب أشياء الجماهير لا تعرفها، هو مهاجم جيد جدًا".

واختتم: "هدف سموحة في مرمى الأهلي كان غير صحيح، بالرغم من وجود تقنية الفار، ولم يتحدث أحد عن ذلك".

وكشف رمضان أن ما حدث مشادة بيني وبين بادجي في الملعب بسبب عدم تمرير الكرة وبالفعل تم تدخل اللاعبين بيننا واتجهت الى غرفة الملابس وانتهى الأمر. 

وتابع: تواجد شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي ورينيه فايلر المدير الفني، وتم الصلح بعد الخناقة بـ ١٥ دقيقة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف| أسباب إشادة الكاف بـ مروان محسن مهاجم الأهلي

عمر ربيع ياسين: فيورنتينا يطلب من هدرسفيلد الإنجليزي التعاقد مع رمضان صبحي

الأهلي وسموحة.. طرد نجم الأحمر.. وهدف للفريق السكندري في 75 دقيقة

5 أسباب وراء التعادل الأول للأهلي بـ الدوري المصري

صلاح محسن: المنتخب الأولمبي سبب رحيلي عن الأهلي

مروان محسن: أنزعج من السخرية على السوشيال ميديا بسبب أهلي

ترشيحاتنا

أكبر موقع إباحي في العالم يرصد تبرعات طبية لـ 4 دول لمواجهة كورونا

رامي رضوان: دول العالم بها حالات مصابة أكبر من الأرقام المعلنة ..فيديو

الكوكب هينتحر.. تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب ظهور فيروس جديد.. فيديو

بيان هام لسفارة مصر بـ سلطنة عمان بشأن عودة العالقين

أعمال شهر شعبان.. 6 سلوكيات مستحبة فى أيام رفع الأعمال إلى الله

الصحة تعلن خبرا سار لـ مصابي الأمراض المزمنة والأطفال الرضع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يخلصك من فضلات سنوات.. أقوى مشروب لتنظيف القولون

أسرع و أقوى 10 سيارات في العالم.. صور

رخيص وصحي.. حفنة من اللب السوري يوميًا تقوي مناعتك ضد كورونا