رمضان صبحي: مروان محسن أفضل مهاجم لعبت معه.. وهدف سموحة في الأهلي غير صحيح

أكد رمضان صبحي نجم الأهلي والمُعار من هدرسفيلد الإنجليزي، أن زميله في الفريق مروان محسن هو أفضل مهاجم لعب معه خلال مسيرته، مدافعًا عنه بسبب قلة الأهداف.

وقال رمضان خلال تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "جمهور الثالثة" المذاع على فضائية "أون تايم سبورت": "مروان محسن أفضل مهاجم لعبت بجواره، في بعض الأوقات اأعلنت السلطات الصحية في بنما تسجيل 98 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.





لناس لا تشعر بمجهوده، وكرة القدم حاليًا ليست أهداف فقط، فالمدرب يطلب أشياء الجماهير لا تعرفها، هو مهاجم جيد جدًا".

واختتم: "هدف سموحة في مرمى الأهلي كان غير صحيح، بالرغم من وجود تقنية الفار، ولم يتحدث أحد عن ذلك".

وكشف رمضان أن ما حدث مشادة بيني وبين بادجي في الملعب بسبب عدم تمرير الكرة وبالفعل تم تدخل اللاعبين بيننا واتجهت الى غرفة الملابس وانتهى الأمر.