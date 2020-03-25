AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد اكتشاف حالة كورونا.. SpaceX تطالب العاملين بها بالعمل من منازلهم

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:43 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد جمال دسوقي
 طالبت شركة SpaceX الموظفين العاملين فيها بالعمل من منازلهم بعد التأكد من إصابة أحدهم بفيروس كورونا.

 ونشرت ذلك قناة "سي اني بي سي" في نبأ عاجل لها.

يذكر أن إيلون ماسك، رئيس شركة SpaceX وتسلا، عرض البدء في تصنيع أجهزة التنفس الصناعي لمرضى كورونا إذا لزم الأمر، وذلك يوم الأربعاء الماضى الموافق 18 مارس، وجاءه الكثير من الاستجابات عبر تويتر، فحثه الأطباء والممارسون الطبيون على القيام بذلك، مؤكدين أن العديد من المستشفيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة سيكون لديها نقص في أجهزة التنفس مع تقدم الوباء.
 
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، عمل مهندسو شركات ماسك على الأجهزة سريعا، حيث قال على تويتر: "نتوقع أن يكون لدينا أكثر من 1200 جهاز تنفس لتوزيعها هذا الأسبوع، إذ يعد توصيلها وتركيبها وتشغيلها هو الجزء الأصعب".
 
وقال مسك الأسبوع الماضي، إن شركاته مناسبة تماما لصنع أجهزة التنفس الصناعى، فتتميز كل سيارة تسلا بنظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وقام مهندسو SpaceX بتطوير نظام دعم الحياة لمركبة رائد الفضاء كرو دراجون، والتي من المقرر أن تطلق أول مهمة لها في مايو.
 
ويقدم ماسك أيضًا نصائح حول تفشي المرض عبر تويتر، على سبيل المثال، شدد مرارًا على أن الذعر بشأن COVID-19 يمكن أن ينتهي به الأمر ليكون أسوأ من المرض نفسه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طوارئ في أحد الفنادق الإسبانية بعد اكتشاف إصابة شخص بـ كورونا

فرنسا تسجل 38 حالة إصابة بفيروس كورونا

تايوان تعلن اكتشاف 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الرعب يجتاح بريطانيا بعد الاشتباه بإصابة مرضى سرطان بـ كورونا

BMW تعلن إصابة أحد موظفيها بـ كورونا في ميونخ.. وهذا طلبها من العاملين

عاجل.. بريطانيا تعلن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

ترشيحاتنا

دولة عربية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

الصحة تعلن خبرا سار لـ مصابي الأمراض المزمنة والأطفال الرضع

إعلان حالة الطوارئ في الكونغو

مرتضي منصور: انتقال عنتر للزمالك كلف الأهلي 42 مليون جنيه

بـ مكياج جذاب.. رضوى الشربيني تحتفل بـ الـ 10 ملايين بالأحمر الناري

الرئيس الأمريكي : سنهزم فيروس كورونا الشهر القادم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يخلصك من فضلات سنوات.. أقوى مشروب لتنظيف القولون

أسرع و أقوى 10 سيارات في العالم.. صور

رخيص وصحي.. حفنة من اللب السوري يوميًا تقوي مناعتك ضد كورونا