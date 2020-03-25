بعد اكتشاف حالة كورونا.. SpaceX تطالب العاملين بها بالعمل من منازلهم

طالبت شركة SpaceX الموظفين العاملين فيها بالعمل من منازلهم بعد التأكد من إصابة أحدهم بفيروس كورونا.

يذكر أن إيلون ماسك، رئيس شركة SpaceX وتسلا، عرض البدء في تصنيع أجهزة التنفس الصناعي لمرضى كورونا إذا لزم الأمر، وذلك يوم الأربعاء الماضى الموافق 18 مارس، وجاءه الكثير من الاستجابات عبر تويتر، فحثه الأطباء والممارسون الطبيون على القيام بذلك، مؤكدين أن العديد من المستشفيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة سيكون لديها نقص في أجهزة التنفس مع تقدم الوباء.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، عمل مهندسو شركات ماسك على الأجهزة سريعا، حيث قال على تويتر: "نتوقع أن يكون لدينا أكثر من 1200 جهاز تنفس لتوزيعها هذا الأسبوع، إذ يعد توصيلها وتركيبها وتشغيلها هو الجزء الأصعب".

وقال مسك الأسبوع الماضي، إن شركاته مناسبة تماما لصنع أجهزة التنفس الصناعى، فتتميز كل سيارة تسلا بنظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وقام مهندسو SpaceX بتطوير نظام دعم الحياة لمركبة رائد الفضاء كرو دراجون، والتي من المقرر أن تطلق أول مهمة لها في مايو.

ويقدم ماسك أيضًا نصائح حول تفشي المرض عبر تويتر، على سبيل المثال، شدد مرارًا على أن الذعر بشأن COVID-19 يمكن أن ينتهي به الأمر ليكون أسوأ من المرض نفسه.