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سيارات

خليك في بيتك.. بريليانس وكيان يوجهون عددا من النصائح للسائقين

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:34 م
كورونا سيارات
كورونا سيارات
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عزة عاطف

في ظل ما تشهده مصر من إجراءات وقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي ضرب أكثر من 170 دولة في العالم حتى الآن، مخلفًا العديد من الضحايا والمصابين، قدمت شركات السيارات الكبرى عدد من النصائح لعملائها لتجنب الإصابة بالفيروس.

شددت الشركة البافارية وكيل سيارات بريليانس في مصر على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والبقاء في المنزل حتى تتمكن الدولة من السيطرة على الفيروس، بالإضافة إلى مطالبتها المواطنين أن يكونوا على قدر من المسئولية نحو أنفسهم وعائلاتهم لمكافحة انتشار العدوى.

كما قدمت شركة كيان إيجيبت وكيل سيارات سكودا في مصر عدة نصائح للسائقين لحماية أنفسهم وعائلاتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الشركة على ضرورة تطهير أي أجزاء خارجية في السيارة معرضة للمس بشكل يومي في اطار ما يتم العمل عليه من توجيهات للحماية من انتشار فيروس كورونا، وحددت الشركة أهم الأجزاء الخارجية في السيارات التي يجب عدم لمسها قبل تطهيرها وهي:

- مقابض الأبواب

- اطار الباب

- مقبض شنطة السيارة

ونصحت الشركة المواطنين بضرورة الالتزام بالمنزل وعدم الخروج إلى الشارع إلا في حالات الضرورة القصو

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