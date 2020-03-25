شاهد.. جيلي تبتكر حيلة ذكية لتسليم السيارات الجديدة لعملائها.. فيديو

بعد تفشى وباء كورونا حول العالم، وتزايد عدد الوفيات بسببه والرعب والذعر الذى أحدثه بين سكان الكرة الأرضية؛ لجأت بعض الدول التى بدأت فى التعافى من هذا الوباء استخدام الذكاء الاصطناعي، كوسيلة بديلة عن العمالة، خوفها من عودة هذا الفيروس مرة أخرى.

ومن أولى هذه الدول التى استخدمت الذكاء الاصطناعى هى الصين بؤرة فيروس كورونا وأيضا أولى الدول التي تعافت منه، فالعديد من المصانع في الصين الآن تعمل حاليًا بدون عمال، معتمدة على الذكاء الاصطناعي، ومن الواضح ان الأتمتة ستستخدم في مجالات أكثر من التصنيع.





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والدليل على ذلك شركة جيلي العملاقة فى مجال صناعة السيارات، حيث أطلقت خيار توصيل السيارات الجديدة للمنازل دون تلامس.

يتوفر نظام التوصيل بدون تلامس الجديد في مناطق محددة في الصين، ويقوم النظام بتسليم السيارات الجديدة بشكل مباشر إلى منازل المستهلكين أو أماكن عملهم بدلًا من الذهاب إلى الوكالة لاستلامها.

تسليم مفاتيح السيارات الجديدة للعملاء باستخدام طائرات بدون طيار من خلال طيارة "درون" لتسليم مفاتيح السيارات الجديدة للعملاء وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا حيث يعمل ذلك على زيادة المسافة بين الموظف والعميل والتقليل من التلامس المشترك.

يُعد نظام التوصيل بدون تلامس جزءً من نظام المبيعات عبر الإنترنت الجديد من شركة جيلي والذي تم إطلاقه في 10 فبراير 2020، حيث تُقدم الخدمة للمستهلكين حلًا شاملًا للطلب عبر الإنترنت والذي يتضمن تعديل مواصفات السيارة والتمويل عبر الإنترنت وكذلك التأمين، بالإضافة إلى خيار التوصيل بدون تلامس الجديد إلى المنازل.

وتقول جيلي أن أكثر من 10,000 عميل طلبوا ودفعوا ثمن السيارات عبر الإنترنت منذ إطلاق المنصة في فبراير الماضي، وبالإضافة إلى ذلك، قام 110,000 مستخدم آخر بتسجيل اهتمامهم بشراء سيارة جيلي .