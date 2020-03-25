رسميا.. سامسونج تعلن عن هاتف Galaxy A31 بكاميرا رباعية وبطارية عملاقة.. صور ومواصفات

تستمر سامسونج في حربها ضد كورونا ، من خلال الإعلان عن هواتفها الجديدة منذ تفشي الفيروس التاجي، وقد أعلنت الشركة الكورية الجنوبية، عن هاتفها الأحدث من سلسلة Galaxy A، المسمي Galaxy A31 ، والذي يأتي ضمن سلسة الهواتف المتوسطة المواصفات.









- مواصفات هاتف Galaxy A31:





هاتف Galaxy A31 وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتازبشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.4 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل، ومع حساس لبصمة الإصبع أسفل الشاشة، وقطع في الأعلى يحتوي الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 20 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.









ويأتي جهاز Galaxy A31، بأربع كاميرات خلفية، دقة الرئيسية منها 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، والثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض مع فتحة عدسة f/2.2، والثالثة لتصوير العمق بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، والرابعة بدقة 5 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة مع فتحة عدسة f/2.4.









ولم توضح سامسونج تفاصيل عن المعالج الذي يعمل به الهاتف، ولكن وفقا للتسريبات التي ظهرت عنه، سيعمل الجهاز الذي يزن 185 جراما، بمعالج ثماني النوى بتردد 2.0 جيجاهرتز، مع بطارية بسعة 5,000 مللي أمبير/ الساعة تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 15 واط.









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ويقدم الهاتف أيضا ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، أما بالنسبة لذاكرة التخزين الداخلية فهي بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.









وسيتوفر بأربعة ألوان هم الأسود، والأبيض، والأحمر، والأزرق، ولم تكشف سامسونج عن موعد طرح الهاتف وسعره.



