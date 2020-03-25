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فن

ريهام سعيد ناعية مؤسس الميرلاند: حبيبي وابويا اللي رباني

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:04 ص
ريهام سعيد
ريهام سعيد
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منار نور
وجهت الإعلامية ريهام سعيد، رساله الي جدها مؤسس الكبرتياج والميرلاند.

ونشرت مجموعة من الصور له عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : " حبيبي أبويا وجدي الي رباني عبد الحميد محمود خليل عملت الكبريتاج والجود شوت وختمت حياتك بالميرلاند ".

وتابعت: "٤٠ سنه بتشهد كل فرد في مصر الجديده اتعلمت منك كتير اوووووي بسبب مشاكل حياتي،  كمان اتعلمت منك الصدق والحق الكرامة وعزة النفس والرقه والاناقه والأدب واحترام الغير    وعلمتني ما اخافش غير من اللي خلقني علمتني حاجات كتير اوووووي" .

جدير بالذكر ان محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ايدت قرار منع ريهام سعيد من الظهور الإعلامي لمدة عام على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية.
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