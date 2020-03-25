ريهام سعيد ناعية مؤسس الميرلاند: حبيبي وابويا اللي رباني

وجهت الإعلامية ريهام سعيد، رساله الي جدها مؤسس الكبرتياج والميرلاند.





ونشرت مجموعة من الصور له عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : " حبيبي أبويا وجدي الي رباني عبد الحميد محمود خليل عملت الكبريتاج والجود شوت وختمت حياتك بالميرلاند ".





وتابعت: "٤٠ سنه بتشهد كل فرد في مصر الجديده اتعلمت منك كتير اوووووي بسبب مشاكل حياتي، كمان اتعلمت منك الصدق والحق الكرامة وعزة النفس والرقه والاناقه والأدب واحترام الغير وعلمتني ما اخافش غير من اللي خلقني علمتني حاجات كتير اوووووي" .



