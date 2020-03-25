AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

10 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-3-2020

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:02 ص
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي
واصلت أسعار الذهب الارتفاع في بداية تعاملات اليوم، الأربعاء 25-3-2020، بنحو 10 جنيهات ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو700 جنيه بعد أن كان يسجل  690 جنيهًا، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.


ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، الأربعاء، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.


أسعار الذهب في مصر 

سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 اليوم، الأربعاء، 700 جنيه للجرام بدون مصنعية، وهو الأكثر انتشارا فى مصر.


وجاء متوسط سعر باقى الأنواع  في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 801 جنيه بعد أن كان يسجل 794 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 700 جنيه بعد أن كان يسجل 695 جنيها

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 599 جنيها للجرام الواحد، ووصل سعر الذهب عيار 14 نحو  466 جنيها، وعيار 21 سجل نحو 401 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5560 جنيها، وسعر الاوقية الذهب 24.902 جنيه، وسجل سعر كيلو الذهب 801.714 جنيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تراجع جديد في سعر الذهب اليوم.. الجرام يفقد 5 جنيهات

عيار 21 يسجل 690 جنيها.. أسعار الذهب الآن في مصر

تراجع جديد في سعر الذهب بـ مصر اليوم الخميس.. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-3-2020

سعر الذهب في مصر اليوم

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 23-3-2020

ترشيحاتنا

سيدة تحذر الأمهات بعد ظهور أعراض جديدة لـ كورونا على ابنها

رغم تحذيرات انتشار كورونا..شاهد.. تزاحم للمواطنين للحصول على خدمات الإنترنت والتليفون والمرتبات الشهرية

تفاصيل ليلة القبض على «الصخرة» فى السعودية

حقيقة انتشار كورونا في جدة بسبب حلاق تركي

الإمارات تسجل 50 إصابة جديدة بكورونا

وفاة وزير الدفاع السوداني جمال الدين عمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف إصابة رضيع عمره عام بـ كورونا.. ووالداه يوجهان هذه النصيحة

صحية للمناعة.. 10 اطعمة احرص على إضافتها لوجبة الإفطار

شاهد .. أسرع سيارة في العالم