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رياضة

إصابة حارس مرمي أتلانتا.. الدوري الايطالي يسجل 15 إصابة بكورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:17 م
حارس مرمي اتلانتا
حارس مرمي اتلانتا
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عبدالله هشام
أعلن نادي أتلانتا الإيطالي إصابة ماركوس بورتيلو حارس مرمي الفريق الأول بفيروس كورونا المستجد ووصل عدد المصابين في الدورى الايطالي من اللاعبين الي 15 حالة. 

وفي بيان أصدره نادي اتلانتا: لا تظهر أعراض المرض حاليا علي ماركو وسينتهي الحجر الصحي علي لاعب الفريق يوم 27 مارس الجاري.

وخلال الفترة الماضية ظهرت ثلاث حالات إصابة مؤكدة لدى فريق يوفنتوس الإيطالي وهم باولو ديبالا وبليز ماتودي ودانييلي روجاني كما أصيب ثلاثة لاعبين من فيورنتينا وآخر من فيرونا ولاعب في ميلان وستة من سامبدوريا.

جدير بالذكر أن إيطاليا سجلت عدد وفيات وصلت إلى 6820 وهو الأعلى في العالم خصوصا منطقة بيرجامو التى سجلت 6728 حالة اصابة.
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