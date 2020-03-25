أعلنت وزارة الصحة القبرصية وفاة شخصين اثنين من مصابي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البلاد، فضلا عن اكتشاف 8 حالات أخرى مؤكدة.

وقالت الوزارة في بيان (نقلته وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" اليوم الأربعاء) إن شخصين اثنين لقيا حتفهما يوم امس الثلاثاء إثر إصابتهما بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وكانا يتلقيان العلاج في وحدات العناية المركزة بمستشفى "ليماسول" ومستشفى "نيقوسيا".

وبحسب البيان ، فإن أول الضحايا هو مواطن بريطاني يبلغ من العمر 63 عامًا، كان يعاني أيضًا من أمراض أخرى، والآخر هو مواطن قبرصي يبلغ من العمر 58 عامًا.

علاوة على ذلك، أعلنت وزارة الصحة في نيقوسيا مساء الامس عن ثماني حالات مؤكدة جديدة مصابة بكورونا.

جدير بالذكر أن قبرص أعلنت يوم أمس الأول إغلاق الجزيرة حتى 13 أبريل لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وأكدت أن حركة الأشخاص صارت محظورة ما لم يكن ذلك ضروريا للغاية.

