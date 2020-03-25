ياسر ريان يحتفل بعيد ميلاده الـ 50 .. شاهد مهارات الجناح الطائر للنادي الأهلى

يحتفل ياسر ريان نجم النادى الاهلى ومنتخب مصر السابق اليوم الاربعاء بعيد ميلاده الـ 50 بعد مشوار حافل بالانجازات .





بدأ ياسر ريان حياته مع كرة القدم ضمن صفوف الناشئين في نادى المنصورة حتى موسم 1998 وبعدها انضم لصفوف الفريق الاول لكرة القدم قبل ان ينتقل الى النادى الاهلى موسم 92 وظل معهم 10 مواسم متتالية وقبل ان يختتم ياسر ريان مسيرته كلاعب انضم لصفوف فريق انبي لمدة موسمين.





وكتب ياسر ريان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا : 50 عاما ياه الأيام بتجرى الحمدلله ديما وأبدا".





ونعرض لكم افضل اهداف ومهارات ياسر ريان