AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ياسر ريان يحتفل بعيد ميلاده الـ 50 .. شاهد مهارات الجناح الطائر للنادي الأهلى

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:07 م
ياسر ريان
ياسر ريان
Advertisements
عبدالله هشام
يحتفل ياسر ريان نجم النادى الاهلى ومنتخب مصر السابق اليوم الاربعاء بعيد ميلاده الـ 50 بعد مشوار حافل بالانجازات .

بدأ ياسر ريان حياته مع كرة القدم ضمن صفوف الناشئين في نادى المنصورة حتى موسم 1998 وبعدها انضم لصفوف الفريق الاول لكرة القدم قبل ان ينتقل الى النادى الاهلى موسم 92 وظل معهم 10 مواسم متتالية وقبل ان يختتم ياسر ريان مسيرته كلاعب انضم لصفوف فريق انبي لمدة موسمين.

وكتب ياسر ريان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا : 50 عاما ياه الأيام بتجرى الحمدلله ديما وأبدا".

ونعرض لكم افضل اهداف ومهارات ياسر ريان 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتقال بن يوسف | الدورى المصرى قبلة النجوم العربية.. التوانسة في الصدارة بـ 7 لاعبين

كاف يحتفل بعيد ميلاد ميدو.. فيديو

ميدو.. عقل أوروبي في جسد مصري

عماد متعب يغادر المستشفى.. تعرف على التفاصيل

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يحتفل بعيد ميلاد حسام عاشور

كاف يحتفل بعيد ميلاد أسطورة الأهلي ومنتخب مصر هاني رمزي

ترشيحاتنا

يكلف الخزينة 700 ألف شهريا.. أصوات داخل الجبلاية تطالب بخفض راتب حسام البدري

هولندا تزف خبرًا سارًا بشأن كورونا

ارتفاع قياسي لأسهم مجموعة طلعت مصطفى بنسبة 9,45%

ضبط المتهمين بالترويج لشائعات انتشار الكورونا بالجيش والشرطه

التهاب العيون الشديد.. هانى الناظر يحذر من استخدام الكلور بهذه الطريقة

بريطانيا.. إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيروس كورونا يمنع أبًا من إقامة جنازة لائقة لابنه.. تفاصيل مؤلمة

في ظل أزمة كورونا.. عصابة تسرق "ورق التواليت" من المتاجر بأستراليا تحت تهديد السلاح

أول لقاح لفيروس كورونا.. جهة أمريكية تعلن اكتشافه.. صور