أغانٍ في مواجهة كورونا.. رامي صبري: أنا خاصمت الشوارع.. إليسا: لا تسلم عليا.. وأغنية لـ جوليا بطرس تجدد الأمل.. فيديو

العديد من رواد السوشيال ميديا، والفنانون يتغنون بـ " يوما ما " لجوليا بطرس من أجل بث الأمل

أغنية " هدنة" لأنغام للأحباء لإعادة التفكير في علاقاتهم خلال العزل المنزلي









يعيش المصريون حالة فزغ وخوف، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، ولا يوجد حديث سوى عن كورونا.









وإذا تصفحت محرك بحث "جوجل" الشهير لن تجد سوى عنوان "طرق الوقاية من كورونا والحماية"، خاصة بعد تعليق الدراسة في عدد من الدول، آخرها مصر، إثر ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس الخطير.









ومن أهم سبل الوقاية من فيروس كورونا الشهير، تجنب المصافحة بالحضن والقبلات، وأيضا اللجوء للعزل المنزلي.









ولأن دائما الموسيقى هي الوسيلة التي تخفف الأعباء والضغوط، يرصد "صدى البلد" أهم الأغاني التي قد يلجأ إليها الكثيرون للرفع من حالتهم المعنوية، وأيضا ترفع عنهم الحرج إذا أراد أحدهم عدم مصافحة أحد خوفا من الإصابة بالعدوى:









"يوما ما" لـ جوليا بطرس



حظيت أغنية "يوما ما" للفنانة جوليا بطرس، بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداولها على نطاق واسع، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بسبب الكلمات التي تحمل رسالة أمل لتخطي أزمة تفشي فيروس كورونا الراهنة والتي يمر بها العالم، وذلك على الرغم من طرح الأغنية منذ ما يقرب من 8 سنوات، حيث عبرت كلماتها بشكل حقيقي عن الوضع الحالي.









وقام العديد من رواد السوشيال ميديا، والفنانين باستخدام كلمات الأغنية، لنشرها عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة منهم لبعث الأمل في النفوس، خاصة بعد انتشار صورة لمصاب بفيروس كورونا في ووهان بالصين، وهو يرقد على السرير بصحبة الطبيب المعالج، ليرى غروب الشمس ربما للمرة الأخيرة في حياته.









تقول كلمات الأغنية :"على رغم الجو المشحون تبعًا للظرف المرهون.. مطرح ما عيونك بتكون بحلم شوفك يومًا ما.. بكره بيخلص هالكابوس بدل الشمس بتضوي شموس.. وعلى أرض الوطن المحروس راح نتلاقى يومًا ما.. مع إنه وضعك مهزوز ومرات بحسك نرفوز.. لازم تعقل ما بيجوز إذا مو هلأ يومًا ما.. بعدك مهضوم ومحتال واللي مثلك صارو قلال.. كيف ما برمت هل الأحوال بدي حبك يومًا ما".









"كرهني" لـ إليسا



نشرت الفنانة إليسا، مقطع فيديو لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".









وظهرت "إليسا"، في مقطع من أغنيتها "كرهني" الذي يقول: "ما بدي تقرب لي وتسلم عادي عليا"، مرفقة إياه بصورة لها وهي ترتدي كمامة طبية.











"حياتي مش تمام" لرامي صبري



"أنا خاصمت الشوارع"، كوبليه في أغنية رامي صبري الجديدة "حياتي مش تمام"، والآن علينا خصام الشوارع ومنع التجمعات طبقا لتوجيهات رئيس الوزراء من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا "المميت".









وخرج رامي صبري على جمهوره منذ بضعة أيام طالبهم بالبقاء في المنزل قائلا :" ده انا خاصمت الشوارع عشان ارتاح من الآلام اقعدوا في بيوتكم بقى".









"كده باي" لنوال الزغبي



وبعد قرار حظر التجوال الذي أعلنه مجلس الوزراء المصري، لم يعد بإمكان الأصدقاء والأحبة الالتقاء من جديد، ليرفع الجميع شعار: "كده باي"، وهو نفس اسم أغنية للفنانة اللبنانية نوال الزغبي التي تقول كلماتها: "كده باي واشوفك على الصيف الجاي"، خاصة أنه من المحتمل القضاء على فيروس كورونا في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجة الحرارة.







"هدنة" لـ أنغام



وإذا كنت تمر بظروف صعبة مع شريك حياتك بالتزامن مع كوارث كورونا، فمن الممكن الحصول على هدنة من تلك العلاقة، خاصة أن فرصة الالتقاء أصبحت ضعيفة بسبب انتشار الفيروس، وقالتها أنغام في أغنية "هدنة":





اعتبرنا خدنا هدنة من عهودنا





كل واحد فينا قلبه يكون وحيد





تبقى فرصة نداوي روحنا من جروحنا









"روح" لـ مايا نصري

أغنية روح للفنانة اللبنانية مايا نصري واحدة من أجمل أغانيها وتقول كلماتها: "روح إذا بتريد لا بقى تزيد همي تركني لحالي"، وهو الوصف الأقرب لما يشعر به الإنسان تجاه فيروس كورونا، لذلك قد تلمس الأغنية من يسمعها ويغنيها لـ كورونا وليس الحبيب.