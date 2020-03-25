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أصل الحكاية

بعد قرارات الملك سلمان حول كورونا.. تعرف على عقوبات المخالفين والمحرضين

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:51 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميـــس رضــا
تواصل المملكة العربية السعودية اجراءاتها المشددة بكل حسم وحزم لتضييق الخناق على انتشار فيروس كورونا المستجد بعدما سجلت إجمالى إصابات 767 وحالة وفاة لمقيم أفغانى.

وألقت السلطات السعودية خلال الساعات القليلة الماضية القبض على حالات كانت قد حرضت على مخالفة حظر التجوال الذى أقره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.


وأكدت النيابة العامة السعودية أن إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض عليه، ونشرها عبر وسائل التقنية المعلوماتية، يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ويُعاقب مرتكبها طبقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن إلى ٥ سنوات وغرامة تصل ٣ ملايين ريال، دون أن تطال المُساءلة للمُبلغين.

يذكر أنه بعد رواج مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لفتاة ظهرت بمقطع فيديو وهي تحرض على مخالفة الأمر الملكي الصادر بمنع التجول، وجَّهت النيابة العامة في السعودية الثلاثاء، بالقبض على الفتاة.

وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن محتواه قيام فتاة بإنتاج مقطع فيديو مصور فيه تحريض على مخالفة الأمر الملكي الصادر بحظر التجول.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد أصدرت النيابة العامة أمرها بتحريك الدعوى الجزائية العامة، استنادًا إلى المادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية، ومباشرة إجراءات الاستدلال طبقًا للمواد (24، 27، 28) من ذات النظام، بعد القيام بإجراءات البحث والتحري والتحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهرت به، والقبض على المعنية فيه واستكمال الموجب النظامي بحقها.

وأبان المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما هو منطوٍ على سلوكيات مجرمة وما فيه انتهاك للأمر الملكي الصادر بحظر التجول والتعليمات المتعلقة به، والتحريض على عدم الالتزام بذلك، وأن النيابة العامة لن تتهاون وستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن.

قررت المملكة العربية السعودية الأربعاء، اتخاذ عدة إجراءات جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع، إذ وافق خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على اتخاذ قرارات من شأنها الحفاظ على المواطنين والمقيمين.



وجاءت الإجراءات على النحو التالي: 



أولًا : يمنع على سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى.

 

ثانيًا : يمنع الدخول والخروج من المدن التالية ( الرياض ، ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة ) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية .

 

ثالثًا : يعمل بذلك ابتداءً من الساعة ( الثالثة ) عصرًا من يوم الخميس 2 / 8 / 1441هـ الموافق 26 / 3 / 2020م وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي في 27 / 7 / 1441هـ .

 

رابعًا : لا يشمل منع التنقل الفئات التي سبق استثناؤها من منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية .

خامسًا : يتم تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصرًا في المدن التالية : ( الرياض ، ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة ) ، وللجهة المعنية بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول، أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق، ويبدأ العمل بما ورد في هذا البند من يوم الخميس 2 / 8 / 1441هـ الموافق 26 / 3 / 2020م .



وسجلت المملكة العربية السعودية أول حالة وفاة بين مصابي كورونا أمس لمقيم أفغانى، وأعلنت الصحة السعودية عن  205 حالات إصابة جديدة بكورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 767 حالة. فيما أهابت وأكدت بالجميع الابتعاد عن التجمعات للحد من انتشار كورونا

 

 وكان  العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز  قد أعلن فرض حظر للتجول من السابعة مساءً إلى السادسة صباحًا أمس الأول، وتستمر فترة العمل بالقرار 3 أسابيع.

 

فيما حذرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية،الثلاثاء، من نشر صور أو مقاطع فيديو لمخالفات حظر التجول، الذي أعلنه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في إطار إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

 

وأهابت النيابة العامة عبر حسابها في تويتر، بالمواطنين السعوديين عدم ‏إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض على مخالفته، ونشرها عبر وسائل التقنية المعلوماتية.

 

وشددت النيابة العامة على أن ذلك "يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ويُعاقب مرتكبها طبقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن إلى 5 سنوات وغرامة إلى 3 ملايين ريال".

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