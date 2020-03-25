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برلمان

فرج عامر: تحية إلى 100 مليون مصرى لوقوفهم صفا واحدا فى مواجهة كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:24 م
صدى البلد
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ماجدة بدوي
وجه المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، التحية والتقدير إلى الـ100 مليون مواطن مصرى وفى مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وللحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ولمجلس النواب بقيادة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، على وقوفهم صفا واحدا لمواجهة فيروس كورونا.

وقال "عامر" فى بيان له أصدره اليوم، إن التاريخ والواقع أثبتا دائما أن المصريين يكونون جسدا واحدا وقلبا واحدا ونفس واحدا، عندما يتعرض دولتهم لأى خطر، مؤكدا أنه عندما حاول البعض من منعدمى الضمير وهم لا يستحقون الجنسية المصرية فى المتاجرة بفيروس كورونا، من خلال احتكار مستلزمات الوقاية من هذا الفيروس اللعين نجحت جميع اجهزة الدولة فى التصدى لهؤلاء من قوى الشر والإرهاب والظلام ووحدها القوات المسلحة المصرية الباسلة ووزارة الإنتاج الحربى يبادرون على الفور بتوفير الملايين من جميع مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا وباسعار مخفضة للغاية.

وتابع :" كما ان وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى شركة السكر التابعة لها أعلنت عن إنتاج كميات كبيرة من الكحول لاستخدامه كمطهر بنسبة تركيز 70% كحول مع بعض الألوان والروائح، وطرحه فى فروع الشركات التابعة مثل منتجات شركة السكر مثل منتج "555" ومنتج لافندر وسيجرى طرحها فى عبوات 250 ملى بسعر 36 جنبهًا للعبوة، وأيضًا توفير عبوات 125 ملى ".

وأضاف المهندس محمد فرج عامر ان شركة السكر الوطنية لم تتوان لحظة واحدة رغم الظروف المالية الصعبة التى تمر بها وتعلمها لجنة الصناعة بمجلس النواب وباذن الله سوف تتدخل اللجنة لإنهاء جميع المشكلات التى تتعرض لها هذه الصناعة الاستراتيجية المهمة تجدر الاشارة الى ان شركة السكر والصناعات التكاملية إحدى شركات القابضة الغذائية بوزارة التموين تنتج ما يقرب من 11 ألف عبوة من الكحول تركيز 70% يوميا وتطرحها بالمنافذ لاستخدامها كمطهرات، بجانب أيضًا توفير المنظفات، وكذلك كافة السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بشكل مستمر وبكميات تلبى احتياجات المواطنين.
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