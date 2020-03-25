فرج عامر: تحية إلى 100 مليون مصرى لوقوفهم صفا واحدا فى مواجهة كورونا

وجه المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، التحية والتقدير إلى الـ100 مليون مواطن مصرى وفى مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وللحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ولمجلس النواب بقيادة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، على وقوفهم صفا واحدا لمواجهة فيروس كورونا.





وقال "عامر" فى بيان له أصدره اليوم، إن التاريخ والواقع أثبتا دائما أن المصريين يكونون جسدا واحدا وقلبا واحدا ونفس واحدا، عندما يتعرض دولتهم لأى خطر، مؤكدا أنه عندما حاول البعض من منعدمى الضمير وهم لا يستحقون الجنسية المصرية فى المتاجرة بفيروس كورونا، من خلال احتكار مستلزمات الوقاية من هذا الفيروس اللعين نجحت جميع اجهزة الدولة فى التصدى لهؤلاء من قوى الشر والإرهاب والظلام ووحدها القوات المسلحة المصرية الباسلة ووزارة الإنتاج الحربى يبادرون على الفور بتوفير الملايين من جميع مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا وباسعار مخفضة للغاية.





وتابع :" كما ان وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى شركة السكر التابعة لها أعلنت عن إنتاج كميات كبيرة من الكحول لاستخدامه كمطهر بنسبة تركيز 70% كحول مع بعض الألوان والروائح، وطرحه فى فروع الشركات التابعة مثل منتجات شركة السكر مثل منتج "555" ومنتج لافندر وسيجرى طرحها فى عبوات 250 ملى بسعر 36 جنبهًا للعبوة، وأيضًا توفير عبوات 125 ملى ".



