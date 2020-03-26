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اقتصاد

المصرف العربي للتنمية يدعم أفريقيا بـ 100 مليون دولار لمواجهة كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 12:01 ص
المصرف العربي للتنمية
المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا
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وكالات
أعلن المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، عن تخصيص 100 مليون دولار أمريكي، لدعم جهود دول أفريقيا جنوب الصحراء، في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأفاد المدير العام للمصرف وزير الاقتصاد السابق في موريتانيا سيدي ولد التاه، وفق وكالة الأنباء الموريتانية، أن المصرف معني كما هو الحال دائمًا بالاستجابة السريعة والفعالة لأولويات الدول التي تتلقى مساعدته وأنه يتعهد بتوحيد جهوده مع سلطات الدول المستفيدة وشركاء التنمية الأفارقة والجهات الفاعلة المحلية.

وكان وزراء المالية الأفارقة، قد أعلنوا خلال اجتماع افتراضي عقدوه قبل أيام، حاجة أفريقيا إلى 100 مليار دولار، لمواجهة تأثير فيروس كورونا على نمو الاقتصادات بالقارة.

مما يذكر أن فيروس كورونا المستجد يواصل انتشاره بأفريقيا، حيث وصل إلى 43 دولة أفريقية، وخلف نحو 1988 إصابة، فيما توفي بسببه 58 شخصًا.
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