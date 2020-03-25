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أخبار العالم

تراجع حذر.. هولندا تعلن حصيلة الوفيات والإصابات بـ كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:14 م
هولندا تعلن عن حصيلة
هولندا تعلن عن حصيلة الوفيات والإصابات بـ كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الصحية في هولندا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 80 وفاة و852 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 356، والإصابات إلى 6412.

وأكدت وزارة الصحة في هولندا أن الأرقام الأخيرة تظهر "تراجعا حذرا" في سرعة انتشار الفيروس.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في هولندا حظر التجمعات العامة حتى يونيو المقبل.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كوررونا حول العالم إلى ما يقرب من نصف مليون حالة، في أكثر من 170 دولة انتشر بها الوباء.

وبحسب الإحصائيات الدولية، فإن كورونا أودى بحياة نحو 4100 شخص حول العالم.

كما ارتفع عدد الإصابات في  نحو 170 دولة إلى أكثر من 418 ألف حالة إصابة، في انتشار بشكل متسارع للفيروس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية "جائحة" "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.
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