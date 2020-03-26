الخسائر الاقتصادية لـ كورونا يرعب العالم.. الفيروس يستشري في الولايات المتحدة.. انتقادات لتأخر حكومة ترامب في فرض الطوارئ.. وأمريكا مرشحة للتحول لأكبر بؤرة لوباء كوفيد 19

كورونا يرعب العالم

- نيويورك والولايات الأخرى.. معاناة كبيرة في النظام الصحي وفوضى سياسية

- الأمريكيون ينقسمون.. فريق قلل من خطورة الفيروس.. والآخر يشعر بالذعر

- تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بسبب الوباء

أظهر مسح أجرته مجلة C & IT الدولية، على 2000 من محترفي المال والاقتصاد، أن غالبية الشركات والفنادق "قلقة للغاية" بسبب استمرار حالة الوباء العالمي، مع استمرار توسعه، وهو الأمر الذي صعد الخلاف بين أمريكا والصين، واتهامهما لبعضهما البعض بالمسئولية عن فيروس، في وقت تقترب فيه الولايات المتحدة لأن تكون مرشحة وبقوة، لأن تكون بؤرة الوباء في العالم.





كان هذا تزامنًا مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إن بلاده تسعى لعودة العمل في الشركات خلال الفترة القليلة القادمة ربما الشهر القادم أو الذي يليه، لوقف الإضرار الكبير بالاقتصاد الأمريكي.





وعن حرب التصريحات بين الصين وأمريكا وبإلقاء كليهما بالمسئولية حول الفيروس على الآخر، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الصين تحرم العالم من المعلومات اللازمة عن الفيروس لمواجهته.





أظهر الاستطلاع الدولي الذي أجرته مجلة C & IT أن 88٪ من المشاركين إما قلقون أو قلقون جدًا بشأن أعمالهم، مع ابداء 64٪ آرائهم بشأن شعورهم بقلق كبير.





كانت أستراليا أكثر المناطق قلقا من التأثير المالي للفيروس التاجي ، حيث قال 75 ٪ من المستجيبين أنهم قلقون للغاية.





وكان ذلك بعد أن تم الإبلاغ عن فقدان ما يقدر بنحو 2.5 مليار دولار بأستراليا كل شهر بسبب الإغلاق جراءCOVID-19.





في غضون ذلك، أظهر الأمريكيون أنهم أقل اهتمامًا بتأثير الفيروس التاجي ، حيث ادعى أكثر من النصف بقليل (54٪) أنهم قلقون للغاية ، وما يقرب من الخمس (19٪) قالوا أنهم كانوا فقط "قلقين بشكل طفيف".





ومع ذلك، أعربت آسيا والمملكة المتحدة عن مستويات قلق متشابهة، وكان ما يقرب من الثلثين قلقين للغاية (62 ٪ و64٪ على التوالي) وفي كلا المنطقتين أعرب 11٪ عن أنهم كانوا قلقين بشكل أقل.





لكن الفنادق والمواقع الخدمية، أعربت عن القلق الأكبر، فما يقرب من (98٪) من الفنادق التي عبرت عن آرائها على مستوى العالم إما قلقة للغاية (85٪) أو قلقة بشكل طفيف (13٪) من التأثير المالي على أعمالها.





والشيء الإيجابي كان في أن الحكومات في جميع أنحاء العالم تحاول دعم صناعة السياحة والضيافة خلال هذه الأزمة.





في المملكة المتحدة، تم الإعلان عن عدد من المساعدات المالية الأسبوع الماضي، بما في ذلك خطة الاحتفاظ بالوظيفة لمنع التكرار داخل الشركات التي تأثرت بالوباء.





وفي الوقت نفسه ، وافقت الولايات المتحدة على حزمة تحفيز بقيمة 2 تريليون دولار لمكافحة التداعيات الاقتصادية ، بما في ذلك 150 مليار دولار للشركات "المتعثرة" مثل الفنادق.





مع وجود أكثر من 25000 اختبار إيجابي و210 حالات وفاة، أصبحت نيويورك مركزًا لحالات الإصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة، ولكن في الأيام الأخيرة، ارتفعت أيضًا الأرقام في لويزيانا ونيوجيرسي والعديد من الولايات الأخرى، مع ارتفاع الانتقادات لحكومات الولايات الأمريكية لتأخرها في الإجراءات الاحترازية وفرض حالة الطوارئ.





وتخطت ولاية لويزيانا، التي لم تبلغ عن أي حالات حتى منتصف مارس، الألف ، وشهدت الولاية أكثر من 500 حالة جديدة تم الإبلاغ عنها، مع 1388 حالة، و 46 حالة وفاة.





ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد أن تنفتح الدولة ويتوق إلى ذلك، على الرغم من تحذيرات خبراء الصحة.





طلب حاكم الولاية جون بيل إدواردز إعلانًا فدراليًا عن ولايته في حالة كوارث كبرى، وقال إدواردز في طلبه إلى الرئيس ترامب إن ولاية لويزيانا لديها حالات أكثر من أي ولاية أخرى ، باستثناء نيويورك وواشنطن.





وكتب "لقد أوجد الفيروس أزمة في مخزوننا من الموارد الرئيسية اللازمة لمستشفياتنا".





وأضافت ولاية نيو جيرسي أكثر من 800 حالة من الاثنين إلى الثلاثاء ، ليصبح المجموع 3،675 حالة إيجابية و 44 حالة وفاة؛ وهذا يجعل من ولاية نيو جيرسي ثاني أعلى حالة ولاية في البلاد. في الأسبوع الماضي وحده ، زادت حالات نيو جيرسي عشرة أضعاف.





وارتفع إجمالي الحالات في ميشيغان من 65 حالة فقط قبل أسبوع إلى 1791 بعد ظهر الثلاثاء ، بما في ذلك 15 حالة وفاة.





وشهدت ولاية بنسلفانيا ارتفاعًا بأكثر من 200 حالة بين عشية وضحاها ، ليصل العدد الإجمالي إلى 851 حالة على مستوى الولاية. من بين هذه الحالات ، توفي سبعة أشخاص.





وواجهت ولايتي فلوريدا وجورجيا انتقادات بشأن توقيتهم لفرض القيود حيث تجاوزت أعداد الحالات الألف حالة خلال عطلة نهاية الأسبوع وهي تستمر في الارتفاع بشكل ملحوظ كل يوم.





وتجاوزت الحالات المصابة في أمريكا أكثر من 52000 حالة إصابة، ونصفها تقريبًا في نيويورك، وهو ما يجعل أمريكا مرشحة لأن تكون بؤرة الوباء في العالم، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.



