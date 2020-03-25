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رياضة

نجم تشيلسي يؤكد رحيله عن الفريق بنهاية الموسم

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:33 م
بيدرو
بيدرو
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إسماعيل محمود
أعلن الإسباني بيدرو رودريجيز، جناح نادي تشيلسي الإنجليزي، رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي 2019-2020.

وقال بيدرو في تصريحات لإذاعة كادينا سير الإسبانية: "أنا أنهي تعاقدي مع الفريق، لكن هذا ليس الأمر الأهم في الوقت الحالي، بالرغم من أنني لم أتوقف عن التفكير فيه، سأرحل بنهاية الموسم وقد أذهب إلى إسبانيا".

وأضاف بيدرو:" بالنسبة لفيروس كورونا فالأمر سيئ، لدي أطفالي في إسبانيا ولا أستطيع السفر لرؤيتهم".

يذكر أن بيدرو ينتهي تعاقده مع نادي تشيلسي الإنجليزي بنهاية هذا الموسم، ولم يقرر تجديد عقده كما أن النادي ومديره الفني فرانك لامبارد لا يضعه في خططه المستقبلية.
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