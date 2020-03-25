AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

سلبية عينات عدد من أطباء وممرضات مستشفى جامعة المنصورة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:10 م
سلبيه عينات عددا
سلبيه عينات عددا من الاطباء والممرضات بجامعه المنصورة.
Advertisements
همت الحسينى
أكد الدكتور الشعراوى كمال، مدير مستشفى جامعة المنصورة، أن نتيجة التحاليل لفيروس كورونا لعدد 24 من الأطباء المقيمين والممرضات بقسم " 11" جراحة جاءت سلبية لعدد منهم فيما يتبقى 17 نتيجة أخرى ننتظر ظهورها وهم المخالطون للممرضة التى تم الإعلان عن إصابتها بـ الكورونا والتى جرى نقلها للحجر الصحى.
اقرأ أيضاً:

وأضاف كمال ان الممرضة المصابة من فريق التمريض بمستشفى الجامعة والتى جاءت نتيجة تحليلها ايجابية لفيروس كورونا حالتها الصحية جيدة وتم نقلها إلى العزل الصحي حسب البروتوكول المتبع حيث سبق أن تم عزل الممرضه  بغرفه خاصه بالمستشفى منذ ثلاثة أيام بعد الاشتباه في إصابتها بفيروس الكورونا وبعد الكشف عليها من فريق مكافحة العدوى والترصد بالمستشفى وأخذ مسحة التي أظهرت إيجابية الفيروس تم نقلها للحجر الصحى بمستشفى 15 مايو بحلوان  .

واضاف انه تم التواصل مع الدكتورة نسرين عمر عميد كلية الطب والدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتطهير جميع أماكن المستشفى ويتم يوميا تطهير جميع قطاعات المستشفى واتخاذ كافة الإجراءات وتوزيع الماسكات والمطهرات حسب ما توصي به وحدة مكافحة العدوى وتحديد معدل الصرف لـ لاقسام والعيادات الخارجية والعمليات .

وأشار إلى أن الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة قد أمر بحصر جميع المخالطين للحالة وإعطائهم الفرصة للعزل ذاتيا بمنازلهم و فتح المدينة الجامعية لمن يرغب في العزل بعيدا عن أسرهم مشيرا إلى ان 24 من النتائج جاءت سلبية وتم خروجهم من العزل الذاتي فيما يتبقى نتيجة 17 آخرين .

جدير بالذكر أن محافظة الدقهلية شهدت عددًا من الاصابات الإيجابية بفيروس كورونا وصلت الى 21 حالة من ضمنهم حالتا وفاة الأولى بقرية السماحية الكبرى التابعة لمركز بلقاس لسيدة وأخرى ببلقاس فيما يتبقى فى الحجر الصحى 14 حالة مصابة من ضمنهم الممرضة ويتماثل معظمهم للشفاء. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل تستقبل مستشفيات جامعة عين شمس مصابي كورونا؟.. مديرها يرد

بسبب كورونا .. 48 ساعة مرعبة في حياة ممرضة المنوفية ..تفاصيل

بعد وفاة سيدة بـ كورونا.. ماذا يحدث في الدقهلية؟

إغلاق مدرستين في الدقهلية بسبب كورونا.. والأهالي يمنعون أبناءهم من الدروس الخصوصية

بعد وفاة سيدة وظهور حالات إيجايبة بكورونا.. أهالي بلقاس يطهرون الأسواق

عزلوا أنفسهم ليلا.. كيف يقضى أهالى بلقاس وقراها يومهم بعد وفاة حالتين بفيروس كورونا؟

ترشيحاتنا

رد فعل الإعلام الإيطالي على إرسال مصر مستلزمات طبية لمواجهة كورونا

هاجروا بطريقة غير شرعية وأعادهم الكورونا متخفيين.. رعب فى أسيوط بسبب العائدين من إيطاليا

لم تكن تعاني مشاكل صحية .. فيروس كورونا ينهي حياة شابة عشرينية في بريطانيا

وضع مخل.. قرار جديد بشأن الجزار قاتل زوجته وبائع الخضار في الجيزة

عاجل.. إستونيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

جمال عبدالحميد لـ حسام عاشور: لماذا تندهش.. الأهلي طردني بعد حصد 7 بطولات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوافيرة تلجأ إلى فكرة جنونية لتجنب الإصابة بعدوى كورونا أثناء عملها.. شاهد

رسام منياوى يسرق الاضواء من نجوم الفن والرياضة عن كورونا..هكذا

لم تكن تعاني مشاكل صحية .. فيروس كورونا ينهي حياة شابة عشرينية في بريطانيا