سلبية عينات عدد من أطباء وممرضات مستشفى جامعة المنصورة

أكد الدكتور الشعراوى كمال، مدير مستشفى جامعة المنصورة، أن نتيجة التحاليل لفيروس كورونا لعدد 24 من الأطباء المقيمين والممرضات بقسم " 11" جراحة جاءت سلبية لعدد منهم فيما يتبقى 17 نتيجة أخرى ننتظر ظهورها وهم المخالطون للممرضة التى تم الإعلان عن إصابتها بـ الكورونا والتى جرى نقلها للحجر الصحى.
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وأضاف كمال ان الممرضة المصابة من فريق التمريض بمستشفى الجامعة والتى جاءت نتيجة تحليلها ايجابية لفيروس كورونا حالتها الصحية جيدة وتم نقلها إلى العزل الصحي حسب البروتوكول المتبع حيث سبق أن تم عزل الممرضه بغرفه خاصه بالمستشفى منذ ثلاثة أيام بعد الاشتباه في إصابتها بفيروس الكورونا وبعد الكشف عليها من فريق مكافحة العدوى والترصد بالمستشفى وأخذ مسحة التي أظهرت إيجابية الفيروس تم نقلها للحجر الصحى بمستشفى 15 مايو بحلوان .
واضاف انه تم التواصل مع الدكتورة نسرين عمر عميد كلية الطب والدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتطهير جميع أماكن المستشفى ويتم يوميا تطهير جميع قطاعات المستشفى واتخاذ كافة الإجراءات وتوزيع الماسكات والمطهرات حسب ما توصي به وحدة مكافحة العدوى وتحديد معدل الصرف لـ لاقسام والعيادات الخارجية والعمليات .
وأشار إلى أن الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة قد أمر بحصر جميع المخالطين للحالة وإعطائهم الفرصة للعزل ذاتيا بمنازلهم و فتح المدينة الجامعية لمن يرغب في العزل بعيدا عن أسرهم مشيرا إلى ان 24 من النتائج جاءت سلبية وتم خروجهم من العزل الذاتي فيما يتبقى نتيجة 17 آخرين .
جدير بالذكر أن محافظة الدقهلية شهدت عددًا من الاصابات الإيجابية بفيروس كورونا وصلت الى 21 حالة من ضمنهم حالتا وفاة الأولى بقرية السماحية الكبرى التابعة لمركز بلقاس لسيدة وأخرى ببلقاس فيما يتبقى فى الحجر الصحى 14 حالة مصابة من ضمنهم الممرضة ويتماثل معظمهم للشفاء.