سلبية عينات عدد من أطباء وممرضات مستشفى جامعة المنصورة

أن نتيجة التحاليل لفيروس كورونا لعدد 24 من الأطباء المقيمين والممرضات بقسم " 11" جراحة جاءت سلبية لعدد منهم فيما يتبقى 17 نتيجة أخرى ننتظر ظهورها وهم المخالطون للممرضة التى تم الإعلان عن إصابتها بـ الكورونا والتى جرى نقلها للحجر الصحى.

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