تعليق العمل في 5 عيادات خارجية بمستشفيات جامعة المنصورة

أصدر الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة القرار رقم 1386 لسنة 2020 بشأن تعليق العمل فى 5 عيادات خارجية بمستشفيات جامعة المنصورة بناء على المذكرة المعروضة عليه من المدير التنفيذى للمستشفيات بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية ورفع درجة الإستعداد والجاهزية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد داخل البلاد.





وشمل القرار تعليق العمل بعيادة الأمراض الجلدية وعيادة التخاطب و السمعيات وعيادة العلاج الطبيعي وعيادة الأسنان وعيادة طب وجراحة العيون حتى نهاية شهر مارس الحالى مع وجود كامل اطقم هذه العيادات وباقي العيادات تعمل كما هو موضح في آخر جدول للعيادات.



