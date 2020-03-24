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تعليم

تعليق العمل في 5 عيادات خارجية بمستشفيات جامعة المنصورة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:49 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
أصدر الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة  القرار رقم 1386 لسنة 2020 بشأن تعليق العمل فى 5 عيادات خارجية بمستشفيات جامعة المنصورة بناء على المذكرة المعروضة عليه من المدير التنفيذى للمستشفيات بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية ورفع درجة الإستعداد والجاهزية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد داخل البلاد.

وشمل القرار تعليق العمل بعيادة الأمراض الجلدية وعيادة التخاطب والسمعيات وعيادة العلاج الطبيعي  وعيادة الأسنان وعيادة طب وجراحة العيون حتى نهاية شهر مارس الحالى  مع وجود كامل اطقم هذه العيادات وباقي العيادات تعمل كما هو موضح في آخر جدول للعيادات.

وتضمن القرار ايضا ان يتم استقبال الحالات الطارئة الخاصة بتلك العيادات بالاستقبال الخاص بالأقسام المعنية بذلك  وأن يتم تدريب الأطباء وطاقم التمريض بهذه التخصصات على التعامل مع الحالات الطارئة والحرجة .
تعليق العمل في 5 عيادات خارجية بمستشفيات جامعة المنصورة
تعليق العمل في 5 عيادات خارجية بمستشفيات جامعة المنصورة
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