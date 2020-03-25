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سيارات

رولزرويس وجاكوار لاندروفر تصنع أجهزة تنفس لمكافحة كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:31 م
صدى البلد
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كريم عاطف

بعد تفشى وباء فيروس كورونا كوفيد -19 فى جميع أرجاء العالم وبالأخص متزايدة بمنطقة الاتحاد الاوروبى وانجلترا والولايات المتحدة طالبت حكومات هذه الدول من شركات صناعة السيارات الكبرى بالمساعدة وتصنيع معدات طبية لسد العجز ومكافحة هذا الفيروس .

وها هى أيضا الحكومة البريطانية ترسل أيضا تخطيطات صنع أجهزة التنفس لـ 60 شركة مع طلبها بإنتاج 20,000 منهم “في أقرب وقت”، مع نداء رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، للصناعة البريطانية لمساعدة الحكومة في مكافحة الوباء.

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وتشمل الشركات رولزرويس وجاكوار لاندروفر وايرباص، وأن بريطانيا لديها بالفعل 5,900 جهاز تنفس، ولكن الحكومة ترى أن هذا يمثل أقل من ربع الأعداد المطلوبة للتعامل مع الوباء هناك.

 

كما أن الشركة المصنعة للطائرات، إيرباص، بدأت بالفعل بتكوين فريق لاختبار سبل صنع أجهزة التنفس وتوزيعهم، وصرحت الشركة: هذه أوقات غير مسبوقة وسنساعد بما نقدر عليه.


يُذكر أن بريطانيا مثل باقي دول العالم تعاني من نقص كبير في أجهزة التنفس الضرورية للإبقاء على بعض مرضى فيروس كورونا على قيد الحياة.

 

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