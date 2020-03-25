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الشوارع خالية.. أحمد موسى: المواطنون يلتزمون بقرار حظر التجول في أول يوم

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:10 م
الشوارع خالية
الشوارع خالية
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البهي عمرو
عرض الإعلامى أحمد موسي مقدم برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، تقرير فيديو من الشارع المصري بجميع المحافظات لرصد حالة الشوارع فى الدقائق الأولى من فرض حظر التجوال، وظهرت الشوارع خالية تمامًا من المواطنين.

وقال الإعلامى أحمد موسي، إن المواطنين يلتزمون بقرار حظر التجوال فى أول يوم، وفى أول دقيقة.

رفعت وزارة الداخلية حالة التأهب للقصوى لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء الصادرة امس ، لتطبيق حظر تجول المواطنين من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 6 صباحا بدءًا من اليوم ولمدة اسبوعين.

وبالتوازي تقوم الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بضبط محتكري السلع ، كما من المقرر ان تبدأ المرحلة الــ ١٢ من مبادرة " كلنا واحد" اعتبارًا من الأول من إبريل المقبل، لطرح مختلف السلع للجمهور بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وبكميات مناسبة تضمن حصول المواطنين على كافة احتياجاتهم في أي وقت وعلى مدار الساعة، إلى جانب مشاركة منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة في المبادرة من خلال طرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة بمنافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية، البدء في تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك في المواعيد المحددة.

وأهابت الداخلية المواطنين الالتزام بتنفيذ القرار وإنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين.

وأكدت الوزارة أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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