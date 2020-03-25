الشوارع خالية.. أحمد موسى: المواطنون يلتزمون بقرار حظر التجول في أول يوم

عرض الإعلامى أحمد موسي مقدم برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، تقرير فيديو من الشارع المصري بجميع المحافظات لرصد حالة الشوارع فى الدقائق الأولى من فرض حظر التجوال، وظهرت الشوارع خالية تمامًا من المواطنين.





وقال الإعلامى أحمد موسي، إن المواطنين يلتزمون بقرار حظر التجوال فى أول يوم، وفى أول دقيقة.



