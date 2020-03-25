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تعليم

3 أبريل.. بث محاضرات التعليم المدمج بجامعة القاهرة إلكترونيا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:18 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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عبد الله علي
قال الدكتور الحسين عبد المنعم مستشار رئيس جامعة القاهرة للتعليم المدمج، إنه بعد قرار مجلس الوزراء بتعليق الدراسة 15 يوما أخرى، سيكون نظام الدراسة بالتعليم المدمج الكترونيا (التعليم عن بعد) من خلال بث المحاضرات مباشرة إضافة إلى CD والكتاب.

وأضاف عبد المنعم، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن التعليم المفتوح لم يتضرر حتى الآن بتعليق الدراسة وسوف تبدأ 3 أبريل المقبل، موضحا أن حتى الامتحانات ستكون في يوليو المقبل، وربما يكون وقتها انتهت أزمة انتشار فيروس كورونا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن عن مد فترة تعليق الدراسة بالمعاهد والجامعات 15 يوما إضافية، وإغلاق جميع النوادي الرياضية على مستوى الجمهورية.
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