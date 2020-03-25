بينها رحلة ابن بطوطة.. هيئة الكتاب تتيح 7 عناوين من التراث الحضاري مجانا

أتاحت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي؛ مساء اليوم الأربعاء؛ 7 عناوين جديدة من إصدارات الهيئة؛ ضمن الكتب المتاحة للإطلاع على قسم “المكتبة الرقمية” على موقع “المعرض” www.gebookfair.com

وبحسب الدكتور أحمد بهى الدين نائب رئيس الهيئة، تضم المكتبة الرقمية اليوم عناوين مهمة من التراث الحضاري “رحلة ابن بطوطة، الأنساب، أخبار سيبويه المصري، السيف المهند، جامع التواريخ، جالينوس”، وغيرها من الكتب المهمة التى أتيحت خلال الساعات القليلة الماضية، ضمن مبادرة وزارة الثقافة “خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك” التى أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.





كما تتيح الهيئة مجلاتها وإصداراتها تباعا لجمهور الثقافة خلال الفترة المقبلة.