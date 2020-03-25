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رياضة

أخبار الزمالك .. قرار جديد من كارتيرون.. ونجم مغربي على أبواب القلعة البيضاء

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:53 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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حسام الحارتي
نشر "صدى البلد" اليوم، الأربعاء ، العديد من الأخبار الرياضية عن نادي الزمالك، كان أهمها، ما يلي:





حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على الاطمئنان على الألعاب الأخرى في النادي الأبيض الطائرة واليد والسلة.

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تمديد راحة لاعبي الفريق الأبيض في الفترة المقبلة .




كشفت بعض التقارير المغربية عن اقتراب نادي الزمالك من ضم لاعب الوداد المغربي وليد الكرتي لصفوف فريقه في الانتقالات الصيفية القادمة.




وجه أمير عزمى مجاهد نجم نادى الزمالك السابق العديد من النصائح الواجب اتباعها من جانب عناصر المنظومة الرياضية خلال فترة حظر التجوال بسبب فيروس كورونا.




أكد النجم الجزائري حسين بن عيادة، لاعب فريق شباب قسنطينة، أنه دخل في مفاوضات مع نادي الزمالك خلال الفترة الحالية وذلك للانتقال إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.







أشاد حازم إمام أسطورة نادي الزمالك بدور الأطباء في مكافحة فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح مختلف بلاد العالم خلال الآونة الأخيرة. 

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