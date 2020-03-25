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محافظ بني سويف: المواطنون ملتزمون بحظر الحركة.. فيديو

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:54 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، إن أهالي محافظة بني سويف التزموا بقرار حظر الحركة، مقدما الشكر لوزارة الداخلية لدورهم ومجهودهم لتنفيذ حظر الحركة.


وأضاف هاني، في حواره مع مراسل قناة برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، مساء اليوم الأربعاء،:"أخدنا اجراءات استباقية قبل اعلان قرارات حظر الحركة من قبل رئيس مجلس الوزراء"، متابعا :"عملنا اغلاقا لبعض المحال والمقاهي بهدف الحفاظ على صحة المواطنين".


وتابع محافظ بني سويف، :"الناس في بني سويف ملتزمة، إضافة إلى أن أعمال النظافة مستمرة، ونحافظ على مستوى النظافة في المحافظة".


وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس (كورونا المستجد كوفيد -19).

وفيما يلي قرارات رئيس الوزراء :
*حظر حركة المواطنين من الساعة ٧ مساء حتى ٦ صباحا 

*إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص تزامنًا مع موعد حظر حركة المواطنين

*إغلاق جزئي للمحال التجارية والحرفية من الساعة ٥ مساء حتى ٦ صباحا وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت لمدة أسبوعين ولا يسري هذا القرار على محال البقالة والمخابز والصيدليات 

*إغلاق المقاهي والملاهي والكافيهات والمحال المنشآت الترفيهية والملاهي الليلية

*إغلاق كامل للمطاعم أمام الجمهور ويقتصر تقديم الخدمة على توصيل الطلبات فقط 

*تعلق جميع الخدمات الحكومية كـ الشهر العقاري والجوازات ورخص البناء والتراخيص الاخري والمرور لتقليل التجمعات للمواطنين ويستثنى من القرار مكاتب الصحة لتسجيل المواليد أو الوفيات 

*اعتبار كل التراخيص التي انتهت سارية لمدة أسبوعين أي خلال هذه المدة 

*غلق جميع النوادي والمراكز الشبابية وصالات الجيم 

*مد تعليق الدراسة لمدة ١٥ يوما إضافية أي مابعد القرار السابق الذي ينتهي في ٢٩ مارس (من بعده ١٥ يوما اضافية)

*يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين في الوزارات والشركات والقطاع العام والأعمال ١٥ يومًا إضافيًا 

*الاستثناء لما سبق في المستشفيات والمراكز الطبية

*مد تعليق حركة الطيران أسبوعين للطيران الوافد 

وسيتم تطبيق العقوبات التي ينص عليها قانون الطوارئ على من يخالف هذه القرارات والتي تبدأ من غرامة مالية قدرها ٤ الاف جنيه وتنتهي بالحبس.

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