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أخبار العالم

طلبت متطوعين للمواجهة.. الهند تسجل 10 وفيات و606 مصابين بـ كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:19 م
كورونا
كورونا
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أعلنت الهند ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 10، وإصابة 606.


وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أعلن الإغلاق التام في البلاد لمواجهة فيروس كورونا.


فيما تبحث حكومة الهند عن متطوعين لمحاربة فيروس كورونا التاجي (كوفيد-19 


ونشر موقع نيتي أيوج، اليوم الأربعاء بيانا ناشدت فيه حكومة الهند وقطاع الخدمات الطبية للقوات المسلحة، تطوع الذين يرغبون في مساندة بلادهم في هذه الأزمة.


وطلبت حكومة الهند، أن يون المتطوعين بناءا على رغبتهم لتقديم خدماتهم في مرافق الصحة العامة والمستشفيات التدريبية قريبا، وناشدت كل الاطباء أو ذوي الدراسة الطبية بالمشاركة.

 

وناشدت أيضا كل الفئات بالمشاركة والتطوع قبل تحول الهند لبؤرة جديدة لتفشي الفيروس التاجي، وأشارت إلى أنه في حالة تفشي المرض بأعداد كبيرة للمصابين فإن الهند ستواجه أزمة كبيرة نظرة لتعداد السكان الضخم وافتقار الرعاية الطبية في بعض المناطق.

 

وطالبت بشرعة تقديم رابي التطوع حتى يخضعوا للتدريبات اللازمة لمواجهة الأزمة قبل تفشيها في البلاد، وكان قد زود قطاع الصحة بالهند، المستشفيات الكبرى بألفي سرير لعزل الأشخاص المصابين بالفيروس التاجي.

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