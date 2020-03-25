هل تحوّر فيروس كورونا تحميه من حرارة الصيف ؟ .. الإجابة صادمة

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وبحسب ما أوردته صحيفة " ديلي ميل"، حدد الباحثون باستخدام التسلسل الجيني عدد الطفرات التي تراكمت لدى الفيروس، والذي افاد انه يمكن لهذه المتغيرات الجينية أن تكون بمثابة بصمات الفيروس للإشارة إلى مكان نشأته في العالم.





وتمكن العلماء الآيسلنديون من تتبع الفيروس التاجي إلى ثلاث دول أوروبية ، النمسا وإيطاليا ، مركز تفشي المرض ، وإنجلترا، حيث انهم وجدوا انه تتراكم الفيروسات في الطفرات أثناء تطورها ، والتي قد تتسبب أو لا تتسبب في سلوكها بطرق مختلفة.





واكد العلماء، أنه تعتبر عملية التحور هو عملية بيولوجية تسمح للفيروس بمهاجمة جسم الإنسان في المقام الأول، حيث يعتقد العلماء أن العدوى تكمن في الحيوانات لسنوات ، وربما حتى عقود ، قبل أن تكتسب القدرة على القفز إلى البشر.



