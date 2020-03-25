هل تحوّر فيروس كورونا تحميه من حرارة الصيف ؟ .. الإجابة صادمة

بعد انتشار العديد من الأقاويل بأن فيروس كورونا التاجي يمكن ان ينتهي في فصل الصيف، ومع ارتفاع درجات الحرارة، حيث اكتشفت العديد من الابحاث والدراسات ان فيروس كورونا يقل من انتشاره بنسبة 3% كلما ارتفعت درجة الحرارة، فهل سينتهي كابوس فيروس كورونا التاجي قريبا ام لا ؟ .
ويدعي العلماء في أيسلندا أنهم وجدوا 40 طفرة في الفيروس التاجي الذي ترك العالم في خوف، حيث اكتشف العلماء الطفرات عن طريق تحليل مسحات من مرضى COVID-19 في أيسلندا ، حيث تم الإبلاغ عن ما يقرب من 600 حالة حتى الآن.
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وبحسب ما أوردته صحيفة " ديلي ميل"، حدد الباحثون باستخدام التسلسل الجيني عدد الطفرات التي تراكمت لدى الفيروس، والذي افاد انه يمكن لهذه المتغيرات الجينية أن تكون بمثابة بصمات الفيروس للإشارة إلى مكان نشأته في العالم.
وتمكن العلماء الآيسلنديون من تتبع الفيروس التاجي إلى ثلاث دول أوروبية ، النمسا وإيطاليا ، مركز تفشي المرض ، وإنجلترا، حيث انهم وجدوا انه تتراكم الفيروسات في الطفرات أثناء تطورها ، والتي قد تتسبب أو لا تتسبب في سلوكها بطرق مختلفة.
واكد العلماء، أنه تعتبر عملية التحور هو عملية بيولوجية تسمح للفيروس بمهاجمة جسم الإنسان في المقام الأول، حيث يعتقد العلماء أن العدوى تكمن في الحيوانات لسنوات ، وربما حتى عقود ، قبل أن تكتسب القدرة على القفز إلى البشر.
ويعني هذا أنه يمكن لفيروس كورونا التاجي أن يتمحور مع مرور الوقت لكي يتكيف مع درجات الحرارة العالية، ويتمكن من اصابة الانسان مرة اخرى، وهو ما اوضحته دراسة الفيروسات باستخدام علم الجينوم التي تعتمد على كيفية تصرفها ، مما سيساعد العلماء على مكافحة الوباء.