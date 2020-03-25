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فن

حالتها سيئة وتبحث عن علاج.. كيف أعلنت أول فنانة مصرية إصابتها بـ كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:07 م
رولا محمود
رولا محمود
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أية عاطف
أعلنت الفنانة رولا محمود، أنها مصابة بفيروس كورونا، عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

وقالت :"مساكم صحه وعافيه Blossom .. للأسف حالتي من سيئ إلي أسوأ. ..أنا أصيبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمه. .. للأسف النظام الصحي هنا حاليًا مفعم بحالات كثيره. .. ولا أعلم إذا كانوا حتي مستعدين لعلاجي. .. دعاءكم أكيد هيساعدني... سأحاول ..الإستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص بمنطقتي .. محبتي".

وقدمت رولا محمود، العديد من الأعمال الفنية منها :"آوان الورد" مواطن ومخبر وحرامي، والساحر، ومعالي الوزير، وبحب السينما، وكليفتي، وجاي في السريع، ونزار قباني، ومفيش غير كده، وامرأة في شق الثعبان، وقطط بلدي، وبنتين من مصر".

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