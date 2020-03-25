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محافظات

تكفي لـ٣ أشهر.. صحة الشرقية تبدأ توزيع أدوية الأمراض المزمنة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:46 م
دواء
دواء
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة ، وتنفيذًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، بتوزيع علاج الأمراض المزمنة على مرضى القرارات الوزارية بمنازلهم وبكميات تكفي ٣ أشهر فقد تم تكليف الإدارة العامة للصيدلة ، بتشكيل لجان متعددة من الصيادلة بجميع مستشفيات الصحة بالمحافظة .

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه ستكون مهمتهم القيام بتوفير الكميات اللازمة من الأدوية ، وحصر المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة ، وصادر لهم قرارات وزارية للعلاج علي نفقة الدولة ، وتحديد وسيلة الإتصال بهم ، وعناوينهم ، وتحضير الأصناف الخاصة بكل مريض مع إرفاق بيان موضح به إرشادات الإستخدام .

علي أن يتم التسليم من إدارة المستشفي إلي الإدارات الصحية ، وتوزيعها علي المرضي بمحل إقامتهم ، وذلك بمشاركة الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية والمجتمع المدني ، إعتبارًا من الغد ، وفقًا لجدول زمني ، وجغرافي محدد .

قدم وكيل الوزارة الشكر لجميع القائمين علي هذا العمل وللجهود المبذولة حفاظًا علي صحة وسلامة المرضي بالمحافظة.
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