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محافظات

الشوارع فاضية.. محافظ كفر الشيخ يشيد بالتزام الأهالي بقرار الحظر.. صور

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:43 م
صدى البلد
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محمود زيدان
أشاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، التزام الأهالي بتنفيذ قرار حظر التجوال بالشوارع والميادين العامة والجانبية من الساعة الـ7 مساءً حتي الـ 6 صباحًا، وذلك تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء، في إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية والاستباقية لمجابهة ڤيروس كورونا المستجد (COVID-19) والحد من انتشاره.

ووجه محافظ كفرالشيخ، باستمرار التزام الجميع بتطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن حظر حركة المواطنين، وحركة وسائل النقل العامة والخاصة على كافة الطرق بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً حتى الساعة الـ 6 صباحًا، بالإضافة إلي ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بدور الأجهزة الأمنية فى القيام بدورها، مؤكدًا علي جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية، ورفع درجة الإستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين كافة جهات المحافظة لمجابهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن جميع القرارات تهدف فى المقام الأول إلى الحفاظ على صحة وسلامة وحياة المواطنين.
الشوارع فاضية.. محافظ كفر الشيخ يشيد بالتزام الأهالي بقرار الحظر.. صور
الشوارع فاضية.. محافظ كفر الشيخ يشيد بالتزام الأهالي بقرار الحظر.. صور
الشوارع فاضية.. محافظ كفر الشيخ يشيد بالتزام الأهالي بقرار الحظر.. صور
الشوارع فاضية.. محافظ كفر الشيخ يشيد بالتزام الأهالي بقرار الحظر.. صور
الشوارع فاضية.. محافظ كفر الشيخ يشيد بالتزام الأهالي بقرار الحظر.. صور
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