AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قبل دخولهم المسجد الحرام والنبوي .. فحص العاملين بالحرمين الشريفين بسبب كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:45 م
صدى البلد
Advertisements
أعلنت هيئة الحرمين الشريفين عن إجراء فحص لجميع العاملين بها قبل دخولهم للمسجدين المكي والنبوي لمنع وصول كورونا لهما.

واتخذت المملكة العربية السعودية، عدة إجراءات احترازية في سبيل مواجهتها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)،  بدأت من تعليق الدخول إلى أراضيها لأداء مناسك العمرة أو السياحة، وحتى حظر التجول في مدن المملكة.

ويرصد صدى البلد في هذه السطور، كل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الممكلة العربية السعودية لمواجهة فيروس كورونا.

27 فبراير علقت السعودية الدخول إلى أراضيها لأداء مناسك العمرة والمسجد النبوي والسياحة.

29 فبراير تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى مكة والمدينة، حتى جاء يوم 4 مارس لتعلق السعودية أداء العمرة للمواطنين والمقيمين على أراضيها.

في 5 مارس أغلقت السعودية الحرمين في غير أوقات الصلاة، وفي 7 مارس علقت حضور الجماهير في كافة المنافسات الرياضية حتى إشعار آخر.

8 مارس أوقفت السعودية الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العالي والفني في المملكة، كما أغلقت في نفس التاريخ محافظة القطيف بعد ظهور مصابين بالكورونا، وعلقت السفر من وإلى 9 دول هم كوريا الجنوبية ومصر وايطاليا والكويت والإمارات والبحرين ولبنان والعراق وسوريا.

وفي 9 مارس منعت السعودية تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم بكافة آرجاء المملكة.

14 مارس علقت السعودية الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين، كما علقت النشاط الرياضي في كافة الألعاب والبطولات.

وفي 15 مارس علقت الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية لمدة 16 يوما، ومنعت التجمعات في الأماكن العامة والحدائق والشواطيء.

وفي 17 مارس منعت صلاة الجماعة في المساجد باستثناء الحرمين، وتعليق حضور العاملين في القطاع الخاص لمدة 15 يوما.

وفي 19 مارس علقت السعودية الصلاة في ساحات الحرمين، كما منعت الزائرين والمصلين من الجلوس في ساحات المسجدين الحرام والنبوي، وفي نفس التاريخ علقت السعودية رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يوما.

23 مارس قررت السعودية حظر تجوال جزئي في المملكة، قبل أن تقرر في 25 مارس إجراء تعديلات على الحظر شمل منع سكان مناطق الممكلة الـ 13 بمنع الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى، كما منع الدخول والخروج من مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.

ونصت الإجراءات الجديدة على "تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصرا في" مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، على أن يكون للجهة المعنية، بناء على ما تقترحه وزارة الصحة، زيادة ساعات منع التجول، أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للسعوديين.. وظائف جديدة بالحرمين الشريفين.. تعرف على التفاصيل

إغلاق صحن المطاف ومشارب زمزم.. قرارات جديدة من السعودية بسبب كورونا

شاهد .. بث مباشر للحرم المكي بعد قرارات السعودية لمحاربة كورونا

إعادة فتح بوابات الحرمين الشريفين بعد إغلاقها مؤقتا بسبب كورونا

أول تعليق رسمي عن العثور على أسحار مربوطة بأستار الكعبة.. فيديو

الشيخ السديس يشارك بنفسه في تطهير وتعقيم بيت الله الحرام.. صور

ترشيحاتنا

بعد غلق صالات الجيم.. ياسمين صبرى تثير الجدل بهذه الإطلالة

إعلامية كويتية: العالم يستجدى مصر لإنقاذه من كورونا

أمن أسيوط يبحث عن 30 شخصا يشتبه إصابتهم بفيروس كورونا..تفاصيل

وزير الداخلية يتفقد قوات الشرطة المكلفة بتأمين قرار حظر التجوال .. صور

إصابة أول فنانة مصرية بفيروس كورونا .. تعرف عليها

توقف خدمة نتفليكس NETFLIX حول العالم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقوية المناعة والتصدي لفيروس كورونا .. اتبع هذه النصائح

لأول مرة فى تاريخها.. كوينجسيج تكشف عن سيارة بأربعة مقاعد.. صور

الزواج في زمن الكورونا.. عروسة تخلت عن الفرح بـ جلسة تصوير بالكمامات الطبية.. صور