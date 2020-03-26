أهالى قرية شنشور مركز أشمون يشكون من إقامة سوق عشوائية ليلا

استغاث أهالى قرية شنشور التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من مخالفة بعض الأهالى للإجراءات الوقائية التي حددتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.







وذلك من خلال إقامة سوق عشوائية في القرية ليلا بعيدا عن الرقابة، وهو ما يؤدى إلى إمكانية نقل العدوى في حال وجود شخص مصاب بسبب وجود تجمعات.





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360