صبحى كابر يدعم أهالى شبرا فى مواجهة كورونا .. شاهد

فى الشده دائما يظهر معدن المصريين هذا ما ظهر من محل صبحى كابر للمشويات بحى شبرا الذى قام بتوزيع فواكه وخضروات ولحوم على سكان حى شبرا بالمجان للفقراء فى ظل الظروف الراهنه التى تمر بها مصر بسبب تفشى فيروس كورونا.
وكان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أصدر عدة قرارات لمواجهة انتشار فيروس كورونا امس من خلال مؤتمر صحفي.
تضمنت القرارات حظر حركة المواطنين فى الطرق العامة من الساعة السابعة مساء وحتى السادسه صباحا و يبدا تطبيقها من الأربعاء ومد تأجيل الدراسة لأسبوعين اضافيين وإيقاف المواصلات العامة والخاصة أثناء فترة الحظر وإغلاق كافة المحال التجارية من الخامسه مساء الى السادسة صباحا مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.