رفع مستوى إجراءات الوقاية من كورونا في الحرمين الشريفين

قرر رئيس شئون الحرمين الشريفين الشيخ عبدالرحمن السديس رفع مستوى الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام والمسجد النبوي بإجراء فحص شامل لجميع العاملين بهما، عن طريق وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة للحرمين و التنسيق مع وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا القاتل.





ووفقا لوسائل الاعلام السعودية الرسمية، أكد الشيخ السديس أن تعاون الرئاسة العامة لشئون الحرمين مع وزارة الصحة قائم على أكمل وجه، مشددا على تقديم الفرق الصحية المتخصصة دورا مميزا داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي.



