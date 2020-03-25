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أخبار العالم

رفع مستوى إجراءات الوقاية من كورونا في الحرمين الشريفين

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:35 م
الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة
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على صالح
قرر رئيس شئون الحرمين الشريفين الشيخ عبدالرحمن السديس رفع مستوى الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام والمسجد النبوي بإجراء فحص شامل لجميع العاملين بهما، عن طريق وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة للحرمين والتنسيق مع وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا القاتل. 

ووفقا لوسائل الاعلام السعودية الرسمية، أكد الشيخ السديس أن تعاون الرئاسة العامة لشئون الحرمين مع وزارة الصحة قائم على أكمل وجه، مشددا على تقديم الفرق الصحية المتخصصة دورا مميزا داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ووجه الشيخ السديس الشكر لوزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر في المملكة على الخدمات الصحية المؤداة داخل الحرمين الشريفين.
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