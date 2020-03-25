وزير النقل : تطهير مستمر لمواقع العمل بالمشروعات.. ووضع المطهرات في أماكن تجمع العاملين









وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أننا نعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا بين العاملين في الوظائف .









وأشار وزير النقل إلى أن تطهير مواقع العمل بالمشروعات مستمر ويتم وضع المطهرات في أماكن تجمع العاملين، مشددا على أنه سيتم تطهير وتعقيم جميع المنشآت خلال فترة توقفها، مؤكدا أن حياة المواطن في أولى اهتماماتنا ونقوم على تأمين راتبه ومستقبله.









كما وجه المهندس كامل الوزير وزير النقل، نداء للمواطنين، قائلا:"اخرجوا من أعمالكم قبل موعد الحظر بوقت كاف حتى لا تتسببوا في زحام، وممكن تخرج من العمل على الساعة 3 أو 3 ونص، علشان تحافظ على نفسك وعلى بلدك".







قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الموانئ المصرية لم تتوقف لتأمين احتياجات الدول العربية، مشيرا إلى العمل على الحد من انتشار فيروس كورونا بين العاملين في الوظائف والخدمات المعاونة.