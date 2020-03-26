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رياضة

بسبب أمرابط.. هجوم لاذع من مسئول النصر السعودي على نجم الفريق

الخميس 26/مارس/2020 - 05:48 ص
صدى البلد
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القسم الرياضي
انتقد عضو شرف نادي النصر السعودي السابق، سعد آل مغني، لاعب الفريق السابق عبده عطيف، بسبب تصريحاته عن نجم الفريق السابق عن نجم الفريق الدولي المغربي نور الدين أمرابط.
 
وغرد "آل مغني"، عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا " #عبده_عطيف وانت في قمة مستواك لن تصل إلي نص مستوى امرابط فما بالك انك تقيم مستوى امرابط عارف الي طلب منك هالشي وعارف ان فيه حملات راح تكون ضد امرابط (بدت الحمله على امرابط عشان في حال لم تستطع الاداره المحافظه عليه وهذي احد الخطط )#بقاء_امرابط_مهم

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