بسبب أمرابط.. هجوم لاذع من مسئول النصر السعودي على نجم الفريق

انتقد عضو شرف نادي النصر السعودي السابق، سعد آل مغني، لاعب الفريق السابق عبده عطيف، بسبب تصريحاته عن نجم الفريق السابق عن نجم الفريق الدولي المغربي نور الدين أمرابط.

وغرد "آل مغني"، عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا " #عبده_عطيف وانت في قمة مستواك لن تصل إلي نص مستوى امرابط فما بالك انك تقيم مستوى امرابط عارف الي طلب منك هالشي وعارف ان فيه حملات راح تكون ضد امرابط (بدت الحمله على امرابط عشان في حال لم تستطع الاداره المحافظه عليه وهذي احد الخطط )#بقاء_امرابط_مهم





#عبده_عطيف وانت في قمة مستواك لن تصل إلي نص مستوى امرابط فما بالك انك تقيم مستوى امرابط 😉عارف الي طلب منك هالشي وعارف ان فيه حملات راح تكون ضد امرابط (بدت الحمله على امرابط عشان في حال لم تستطع الاداره المحافظه عليه وهذي احد الخطط )#بقاء_امرابط_مهم — سعد آل مغني (@SAADmughni) March 25, 2020

وقد أدلى عطيف اليوم بتصريحات قال فيها أنه يجب استغلال قدرات أمرابط المتمثلة في وقته وسرعته في الجوانب الدفاعية بأن يلعب كظهير أيمن لكي يقوم الفريق بأستقطاب لاعبين آخرين على المستوى الهجومي.





يذكر أن هناك تقارير صحفية قد أشارت إلى قرب رحيل أمرابط عن الفريق خلال الفترة القادمة بسبب عدم التوصل لصيغة ترضيه للتجديد لنادي النصر حيث ينتهي عقد الدولي المغربي صاحب ال32 عام الموسم المقبل .



