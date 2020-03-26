تطبيق حظر التجول بقوة.. انتشار الأكمنة الأمنية في جميع الشوارع والميادين.. محافظ كفر الشيخ يشيد بالتزام الأهالي بالتواجد داخل المنازل.. ومحافظ الشرقية يشكل غرفة عمليات رئيسية للمتابعة

- الشوارع فاضية.. محافظ كفر الشيخ يشيد بالتزام الأهالي بقرار الحظر

- محافظ بني سويف ومدير الأمن يتفقدان الإجراءات الأمنية بالشوارع والميادين

- غرفة عمليات رئيسية بإدارة الأزمات والكوارث في الشرقية









قامت الأجهزة التنفيذية بجميع المحافظات، بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجوال من الساعة 7 مساء إلى 6 صباحا، وانتشرت الأكمنة الأمنية في جميع الشوارع والميادين لتطبيق القرار ومنع المواطنين من التواجد حرصا على سلامتهم .





وأشاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بالتزام الأهالي بتنفيذ قرار حظر التجوال بالشوارع والميادين العامة والجانبية من الساعة الـ7 مساءً حتي الـ 6 صباحًا، وذلك تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء، في إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية والاستباقية لمجابهة ڤيروس كورونا المستجد (COVID-19) والحد من انتشاره.

ووجه محافظ كفرالشيخ، باستمرار التزام الجميع بتطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن حظر حركة المواطنين، وحركة وسائل النقل العامة والخاصة على كافة الطرق بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً حتى الساعة الـ 6 صباحًا، بالإضافة إلي ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





كما أشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالجهد الذي تبذله مديرية الأمن في تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء الأخيرة والتي يتم تنفيذها بداية من اليوم ، مؤكدا على أن الوضع بالشوارع والميادين منضبط طبقا للقرارات .





وأضاف أنه يوجد تنسيق تام بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتنفيذ القرارات من خلال غرف عمليات منعقدة على مدار الساعة ، وتواصل مباشر ودائم بين كافة الجهات المعنية ، وفقا لخطة استعدادات تنفذها المحافظة بكافة أجهزتها المعنية والمعاونة لانجاح جهود الدولة التي تهدف إلى مجابهة انتشار فيروس كورونا ، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية أنه وباء عالمي .





وأثنى محافظ بني سويف على أهالي المحافظة واستجابتهم ووعيهم بأهمية مساندة الدولة في مجابهة انتشار هذا الفيروس ، مشيرا إلى أن المواطن السويفي ضرب أفضل الأمثلة في الالتزام بقرارات الدولة ، حيث أن الشوارع خالية من المارة ، والمحلات مغلقة في مواعيدها ، وذلك يعكس مدى تفهم المواطنين لجهود الدولة التي تهدف للحفاظ على سلامتهم وصحتهم وأن صحة المواطن خط أحمر للدولة المصرية.





جاء ذلك خلال قيام المحافظ بجولة مسائية ، رافقه خلالها اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف ، والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، لمتابعة تنفيذ جهود مديرية الأمن في تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس" كورونا" المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم .

وتجول محافظ بني سويف ومرافقوه بشوارع وميادين المحافظة للتأكد من الالتزام بالقرارات الأخيرة للحكومة بشأن مواعيد غلق المحال التجارية ،والمحال التى تقرر غلقها بشكل كامل ، وتطبيق حظر الانتقال أو التحرك من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، ولمدة أسبوعين ، درءًا لأية تداعيات محتملة للفيروس، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها رجال الشرطة ، والتأكد من توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، مع استثناء السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها .

كما تواصل المحافظ مع رؤساء الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ القرارات بمراكز الواسطى وناصر واهناسيا وببا وسمسطا والفشن مشددا على عدم السماح بأي مخالفة للقرارات الوزارية ، والابلاغ بمستجدات الوضع أولا بأول ، مع ضرورة المتابعة اليومية في هذا الشأن .

بينما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الجاهزية الكاملة والاستعداد التام من قبل المحافظة وأجهزتها التنفيذية ومديرياتها الخدمية لتنفيذ القرارات الأخيرة والتي أعلن عنها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتعلقة بالإجراءات الاحترازية والاستباقية للمرحلة الثالثة للتصدي لفيروس كورونا المستجد .

مؤكدا أنه لا تهاون ولا تقاعس عن تنفيذ هذه الحزمه الجديده من القرارات والتي من شأنها تقليل فرص الإصابة وانتشار عدوي الفيروس والحفاظ على حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ إجتماعًا مع القيادات الأمنية والشرطية والعسكرية ومديري المديريات الخدميه و الشركات و الهيئات ومرفق الإسعاف و الهلال الأحمر ومديري عدد من الإدارات بالديوان العام وبحضور اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام و اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات و المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد للمحافظة.

تناول الاجتماع التأكيد على جاهزية كافة الجهات المعنية بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة و التي تم الإعلان عنها ظهر أمس و التي تم تنفيذها من اليوم 25 مارس 2020 خاصة فيما يتعلق بقرارت حظر التجوال و التي بدأت في تمام السابعة مساء و كذا غلق المحال التجارية في تمام الساعة الخامسة مساء.



