كشف حساب شبان قنا بعد 17 جولة بالقسم الثاني

خاض فريق شبان قنا 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،وحصد خلالها 31 نقطة محتلا المركز الرابع ،فاز ب8 جولات ،وتعادل 7جولات ،وخسر بجولتين ،وسجل 14 هدف ،و استقبل 9 أهداف .
وتستعرض "صدى البلد " هدافي فريق شبان قنا بعد خوض 17 جولة :
أبراهيم حسن 3 أهداف
شهاب شفيق 3 أهداف
أحمد عبدالمنعم "الجبلاوى " هدفين
عمرو علي هدف
أحمد الليثي هدف
أحمد محبوب هدف
أحمد حمودى هدف
محمود فرج هدف
أحمد عبدالمنعم هدف .
يحتل فريق الشبان المسلمين بقنا ،المركز الرابع برصيد 31 نقطة ،بعد خوض 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،
قبل أعلان رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بتعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوم اعتبارا من 16 مارس ويسرى القرار علي جميع المسابقات المحلية بجميع الدرجات والاعمار .