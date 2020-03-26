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نقيب التمريض: نعيش في حالة حرب ولكننا «قد التحدي»

الخميس 26/مارس/2020 - 06:29 ص
نقيب التمريض
نقيب التمريض
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ريهام فيكتور
قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إننا داخل حرب وجميع فرق التمريض على مستوى مصر مستعدة لخوضها "وقدها"، لافتة إلى أنه رغم القلق والخوف إلا أن هناك "روح جميلة" بين المتطوعين.



وأضافت الدكتورة كوثر محمود، أثناء استضافتها ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن فرق التمريض اثبتت كفائتها بتجربة بداية الثورة، مشيرة إلى أن الممرض مواطن عادى توقعت خوفه بسبب تعرض البلد إلى أزمة شديدة حين ذاك إلى جانب الانفلات الأمنى.


وأشارت نقيب التمريض، إلى أن فرق التمريض اثبتوا العكس وقت ازمة الثورة فى التعاون بكل مؤسسات الدولة واثبتوا جدارتهم وكفائتهم .


وتابعت نقيب التمريض، أن فرق التمريض لم يتركوا المستشفيات ولا المؤسسات الصحية، وظهر ودورهم فى المبادرات الرئاسية العديدة وأثبتوا وجودهم.

وأكدت أن عام 2020 عام التمريض على مستوى العالم، لافتة إلى أننا نعمل طوال الوقت ولكن تلك الفترة نشعر بالمسئولية بشكل كبير، مشيرة إلى أنها تستقبل رسائل تطوعية كثيرة من شباب التمريض لمواجهة أزمة فيروس كورنا ومساندة الدولة.
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