نقيب التمريض: نعيش في حالة حرب ولكننا «قد التحدي»

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إننا داخل حرب وجميع فرق التمريض على مستوى مصر مستعدة لخوضها "وقدها"، لافتة إلى أنه رغم القلق والخوف إلا أن هناك "روح جميلة" بين المتطوعين.













وأضافت الدكتورة كوثر محمود، أثناء استضافتها ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن فرق التمريض اثبتت كفائتها بتجربة بداية الثورة، مشيرة إلى أن الممرض مواطن عادى توقعت خوفه بسبب تعرض البلد إلى أزمة شديدة حين ذاك إلى جانب الانفلات الأمنى.









وأشارت نقيب التمريض، إلى أن فرق التمريض اثبتوا العكس وقت ازمة الثورة فى التعاون بكل مؤسسات الدولة واثبتوا جدارتهم وكفائتهم .









وتابعت نقيب التمريض، أن فرق التمريض لم يتر كوا المستشفيات ولا المؤسسات الصحية، وظهر ودورهم فى المبادرات الرئاسية العديدة وأثبتوا وجودهم.



