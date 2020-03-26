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رياضة

كشف حساب بترول أسيوط بعد 17 جولة بالقسم الثاني

الخميس 26/مارس/2020 - 06:35 ص
بترول أسيوط
بترول أسيوط
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كتب: رباب الهوارى
خاض فريق بترول أسيوط 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،وحصد خلالها 24 نقطة محتلا المركز الخامس  ،فاز ب7 جولات ،وتعادل ب3 جولات ،وخسر ب 7 جولات  ،وسجل18 هدف ،و استقبل 21 هدف .


وتستعرض "صدى البلد " هدافي فريق بترول أسيوط  بعد خوض 17 جولة :

مصطفي شلبي 5أهداف 

إيهاب فؤاد  3 أهداف  

محمد عدالفتاح "العندليب " هدفين 

أحمد ترك هدفين 

محمد دياب هدفين 

محمد فرحات هدفين 

محمود كمال هدفين .


يحتل فريق بترول أسيوط  ،المركز الخامس برصيد 24 نقطة ،بعد خوض 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،
قبل أعلان السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة بتعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوم اعتبارا من 16 مارس ويسرى القرار علي جميع المسابقات المحلية بجميع الدرجات والاعمار .
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