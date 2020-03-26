كشف حساب بترول أسيوط بعد 17 جولة بالقسم الثاني

خاض فريق بترول أسيوط 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،وحصد خلالها 24 نقطة محتلا المركز الخامس ،فاز ب7 جولات ،وتعادل ب3 جولات ،وخسر ب 7 جولات ،وسجل18 هدف ،و استقبل 21 هدف .
وتستعرض "صدى البلد " هدافي فريق بترول أسيوط بعد خوض 17 جولة :
مصطفي شلبي 5أهداف
إيهاب فؤاد 3 أهداف
محمد عدالفتاح "العندليب " هدفين
أحمد ترك هدفين
محمد دياب هدفين
محمد فرحات هدفين
محمود كمال هدفين .
يحتل فريق بترول أسيوط ،المركز الخامس برصيد 24 نقطة ،بعد خوض 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،
قبل أعلان السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة بتعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوم اعتبارا من 16 مارس ويسرى القرار علي جميع المسابقات المحلية بجميع الدرجات والاعمار .