كشف حساب بترول أسيوط بعد 17 جولة بالقسم الثاني

خاض فريق بترول أسيوط 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،وحصد خلالها 24 نقطة محتلا المركز الخامس ،فاز ب7 جولات ،وتعادل ب3 جولات ،وخسر ب 7 جولات ،وسجل18 هدف ،و استقبل 21 هدف .









وتستعرض "صدى البلد " هدافي فريق بترول أسيوط بعد خوض 17 جولة :





مصطفي شلبي 5أهداف





إيهاب فؤاد 3 أهداف





محمد عدالفتاح "العندليب " هدفين





أحمد ترك هدفين





محمد دياب هدفين





محمد فرحات هدفين





محمود كمال هدفين .









يحتل فريق بترول أسيوط ،المركز الخامس برصيد 24 نقطة ،بعد خوض 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،