سقوط أمطار على القاهرة والجيزة في الساعات الأولى من يوم الخميس ..صور

في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، سقوط أمطار خفيفة. شهدت محافظتا القاهرة والجيزة،









وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم على القاهرة والوجه البحري، معتدلة نهارا شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة، وأحيانًا مثيرة للرمال والأتربة.









ويكون الطقس على السواحل ووسط سيناء، ما بين المعتدل واللطيف نهارا شديد البرودة ليلا، تصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.









وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يكون معتدل نهارا بارد ليلا، يصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.









أما شمال الصعيد فيكون الطقس معتدلا نهارا باردا ليلا، والأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد يكون الطقس حارًا نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة.









وعن درجات الحرارة المتوقعة، بالقاهرة فالعظمى تسجل 26 درجة والصغرى 15 درجات، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15، ومطروح العظمى 22 والصغرى 12، وسوهاج العظمى 33 والصغرى 16، وقنا العظمى 35 والصغرى 16، الأقصر 36 الصغرى 18، وأسوان العظمى 37 والصغرى 20.



