مصطفى مراد يتهم أحمد أحمد بالفشل في التعامل مع أزمة الترجي والوداد

أكد مصطفى مراد فهمي، السكرتير العام لـ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، أن أحمد أحمد، رئيس الاتحاد أخطأ كثيرًا في التعامل مع أزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد الموسم الماضي.









وأضاف مصطفى مراد، في تصريحات لـ قناة "أون تايم سبورت"، أن بطولة كأس العالم يتم تحديد شخص للتعامل مع تلك الأزمات ويجتمع بـ مندوب لكل فريق لحل الأزمة.

















وتابع مصطفى مراد، أن رئيس الاتحاد الأفريقي ليس مطالبا بالنزول للملعب لحل الأزمة، مطالبا "لابد من الحفاظ على وقار وهيبة مركزه".









وأوضح مصطفى مراد، أن ما حدث بشأن إبلاغ الفريقين بعدم استخدام تقنية الفيديو "الفار" شفهيا أمر خاطئ، مشددا أنه كان يجب أن يتم إبلاغ قائد كل فريق بورقة ويقوم بالإمضاء عليها.







