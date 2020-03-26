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تكنولوجيا

تحديث جديد لـ iphone 6 و iphone 5s.. تفاصيل

الخميس 26/مارس/2020 - 07:30 ص
تحديث جديد لـ iphone
تحديث جديد لـ iphone 6 و iphone 5s..تفاصيل
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كريم جمال
بالرغم من إيقاف شركة آبل الأمريكية عملاق التكنولوجيا فى العالم تحديثاتها عن إصدارات آيفون، بداية من iphone 6  وما أقدم، واكتفت بتقديم نظامها الأخير ios 13 لإصداراتها من iphone 6s وما أحدث، إلا أنها أطلقت تحديثًا جديدًا لهواتفها القديمة.


وبحسب جى إس إم آرينا التقني، كشفت آبل عن تحديثات iOS 12.4.6 لأجهزة آيفون من iphone 6  وما أقدم، وأجهزة آيباد  iPad Air الجيل الأول، و iPad mini 2  و iPad mini 3.


ويأتى تحديث iOS 12.4.6 بدون أى مميزات أو خيارات جديدة، إلا أنه صدر من أجل معالجة الثغرات الأمنية فقط لمنع أى هجمات قرصنة للحصول على بيانات هذه الأجهزة بدون علم أصحابها.


جدير بالذكر أن آبل أعلنت خلال الأسبوع الماضي، عن جهاز iPad Pro 2020، والذي يعتبر من أحدث أجهزتها اللوحية المتطورة، حيث يعمل الجهاز بمعالج أسرع من نو A12Z Bionic، إلى جانب كاميرات خلفية مزدوجة، وماسح ضوئي جديد يعمل بتقنية LiDAR.


ومن أبرز ميزات iPad Pro 2020 الجديد ليست فى الجهاز نفسه، فهى لوحة مفاتيح ملحقة تسمي Magic Keyboard، وتتميز بإمكانية الشحن من خلال USB-C أثناء الاستخدام.
تحديث جديد لـ iphone 6 و iphone 5s.. تفاصيل
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