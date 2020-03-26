تحديث جديد لـ iphone 6 و iphone 5s.. تفاصيل

بالرغم من إيقاف شركة آبل الأمريكية عملاق التكنولوجيا فى العالم تحديثاتها عن إصدارات آيفون، بداية من iphone 6 وما أقدم، واكتفت بتقديم نظامها الأخير ios 13 لإصداراتها من iphone 6s وما أحدث، إلا أنها أطلقت تحديثًا جديدًا لهواتفها القديمة.









iphone 6 وما أقدم، وأجهزة آيباد iPad Air الجيل الأول، و iPad mini 2 و iPad mini 3. وبحسب جى إس إم آرينا التقني، كشفت آبل عن تحديثات iOS 12.4.6 لأجهزة آيفون من









ويأتى تحديث iOS 12.4.6 بدون أى مميزات أو خيارات جديدة، إلا أنه صدر من أجل معالجة الثغرات الأمنية فقط لمنع أى هجمات قرصنة للحصول على بيانات هذه الأجهزة بدون علم أصحابها.









جدير بالذكر أن آبل أعلنت خلال الأسبوع الماضي، عن جهاز iPad Pro 2020، والذي يعتبر من أحدث أجهزتها اللوحية المتطورة، حيث يعمل الجهاز بمعالج أسرع من نو A12Z Bionic، إلى جانب كاميرات خلفية مزدوجة، وماسح ضوئي جديد يعمل بتقنية LiDAR.







