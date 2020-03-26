نجلاء بدر توجه رسالة شكر للأطباء لمجهودهم في مواجهة فيروس كورونا

نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة جديدة على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.







ظهرت بها صورة دكتورة وهى ترتدى تاجا، وكتبت على صفحتها: "ربنا يحفظهم على قد عطائهم وتعبهم".





وجاءت التعليقات من متابعيها كالآتى:





يارب أحفظ مصر من كل شر 🙏





ربنا يحفظ شعبنا ويعدى اللى احنا فيه على خير ان شاء الله





ربنا يبارك فيكى ويقدرك على فعل الخير صباح الخير والأمل على عيونك الحلوين 🌷





ومؤخرًا نشرت نجلاء بدر صورة لغسيل اليد بالماء والصابون وعلقت عليها قائلة: "لا تنسى أن تغسل يديك لا تلمس أنفك او فمك او عيونك إلا بعد غسيل اليد اغسل يدك على قد ما تستطيع لمده ٣٠ ثانيه كل ربع ساعة او لو لمست حاجة وعايز تلمس وجهك".



