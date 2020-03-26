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أخبار العالم

إسرائيل تسجل 2495 إصابة بفيروس كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 08:58 ص
كورونا يلتهم إسرائيل..
كورونا يلتهم إسرائيل.. تل ابيب تسجل 2495 إصابة حتى الآن
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سمر صالح
أعلنت وزراة الصحة الإسرائيلية اليوم، الخميس، أن أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19 ارتفع إلى 2495 مصابا، وذلك بعد تسجيل 126 إصابة جديدة بالفيروس القاتل خلال ساعات مضت.

قال وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت إن إسرائيل تقترب من موجة إصابات شديدة بفيروس كورونا وستكون هناك نسبة كبيرة من الحالات الخطيرة.
 
وأضاف بينت وفق القناة 7 العبرية: "نحن في تزايد متسارع للإصابات الخطيرة بالفيروس، وعدد الاختبارات في تزايد، ويقترب المرض من الشدة".
 
وتابع: "في غضون عشرة أيام سيكون هناك معدل كبير من المرضى الخطيرين، ويمكننا العمل لتغيير الوضع".
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