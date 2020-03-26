التنمية الصناعية: نتلقى طلبات مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية بفروعنا المختلفة

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن عدد من الإجراءات للتسهيل على المستثمرين في ضوء توجيهات وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، حيث تتيح الهيئة تلقى طلبات مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات وتخفيف الكحول الايثيلى ومستلزمات المستشفيات وجميع المصانع المتعلقة بالقطاع الصحي "العاجلة" على أن يكون آخر موعد لدخول مندوبي هذه الشركات دون غيرهم الساعة 12 ظهرا.





وقال منشور إداري بهيئة التنمية الصناعية، "يرجى من المستثمرين إرجاء التقدم للحصول على مختلف الخدمات من الهيئة ومنها «استخراج أو تجديد أو تعديل رخص التشغيل والسجل الصناعي أو رخص البناء، وجميع خدمات الأراضي سواء مُهل أو استئناف أو ضم أو تظلمات، وكذلك خدمات التصنيع المحلى والموافقات البيئية وموافقات الغاز وخطابات المرور ودفع رسوم المتابعة السنوية ومتابعة الطلبات المقدمة".

وأضاف المنشور أنه على المستثمرين عدم الحضور لمقر الهيئة للحصول على الخدمات سابقة الذكر، سواء بمقر الهيئة الرئيسي أو فروعها بالمحافظات لمدة 15 يوما بدءا من 25 مارس 2020، وسوف يتم مد جميع المواعيد التنظيمية للخدمات التي تنتهي خلال فترة الأسبوعين وذلك في إطار إجراءات الدولة للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا.





وتابع منشور الهيئة، أنه بالنسبة للطلبات العاجلة منها اعتماد فواتير الاستيراد ومستلزمات الإنتاج والآلات لجميع الأنشطة الصناعيةشرط أن تكون بأحد الموانئ أو منافذ الوصول وتقديم ما يفيد ذلك، يتم صور من جميع المستندات المطلوبة مع بيان الخدمة المراد الحصول عليها عبر البريد " [email protected] " أو بالبريد السريع أو بظرف مغلق يتضمن طلب موضح به الخدمة المطلوبة ومرفق به صور المستندات ويسلم بالمقر الرئيسي للهيئة، على أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بالتواصل مع صاحب الطلب حال توافر الجدية.