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توك شو

الداخلية: هؤلاء مستثنون من قرار حظر التجول.. فيديو

الخميس 26/مارس/2020 - 11:06 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
كشفت الإعلامية هند النعساني، تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، داخل مصر والعالم كله، لافتة إلى أن الجهات المعنية نفذت قرار حظر الحركة على الطرق من الساعة 7 مساءً وحتى الساعة 6 صباحًا، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كوورنا لمستجد، ولحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم، موضحة أن وزارة الداخلية أكدت البدء فى تنفيذ قرار مجلس الوزراء بحظر التجول في المواعيد المحددة.

وأضافت هند النعساني، خلال حديثها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الداخلية أكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حول المخالفين لقرار حظر التجوال على الطرق من الساعة 7 مساءً وحتى الساعة 6 صباحًا، بالإضافة إلى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة فى هذا الوقت، بينما  يستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل السلع الغذائية والخضراوات بأنواعها. 

وبدأ سريان قرار مجلس الوزراء بحظر انتقال المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية على جميع الطرق من الساعة السابعة مساء الأربعاء وحتى الساعة السادسة صباحًا، درءًا لأي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بجميع أنواعها.

وبدأت الجهات المعنية بكل حسم في تنفيذ قرار حظر حركة الطرق على مستوى الجمهورية، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقرّر رئيس الوزراء إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية «المولات التجارية»، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.
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