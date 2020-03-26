رئيس الاتحاد الإيطالي يتحدى كورونا ويحدد موعد عودة الدوري

رفض رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، جابرييل جرافينا، القرار المطروح بشأن إنهاء الموسم الحالي للدوري الإيطالي، وتمسك بإمكانية الاستئناف في يوليو أو أغسطس.





ويستمر الجدل بشأن ما إذا كان سيتم إلغاء موسم 2019-20 لإفساح المجال أمام الموسم المقبل، في ظل إيقاف المنافسات بسبب فيروس كورونا.





ورغم ذلك، فإن جرافينا يصر على أن الدوري الإيطالي يمكن استكماله هذا الصيف، خاصة مع تأجيل يورو 2020 والألعاب الأولمبية الآن.





وقال جرافينا في تصريحات إذاعية لـ راديو مارت الإيطالي: "طالما أنني قادر على ذلك، فلن أفقد الأمل في استئناف الموسم، سأفعل أي شيء لتحقيق ذلك، أجد الاستسلام صعبًا للغاية".



