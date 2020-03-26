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محافظات

تموين الفيوم: المخابز تعمل بكامل طاقتها ولا داعى للزحام

الخميس 26/مارس/2020 - 11:01 ص
مخبز بلدي
مخبز بلدي
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أكد المهندس سيد حرز الله  مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المخابز تعمل بكامل طاقتها وفى نفس مواعيدها الطبيعية بدون أى تغير فى المواعيد أو حصص الإنتاج وتعمل يومي الجمعة والسبت ولا يوجد إجازات.


وأضاف حرز الله، بأن الحملات التموينية مستمرة على المخابز للتأكد من مواصفات وجودة الخبز وتحرير محاضر فورية للمخالفين.


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وناشد مدير عام التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، المواطنين بعدم التكدس والتزاحم على المخابز حرصا على سلامة صحتهم خلال تلك الفترة.


وأضاف حرز الله أن كميات الدقيق التى تصرف لأصحاب المخابز تكفى الاستهلاك المحلي لجميع المواطنين بقرى ومراكز المحافظة.

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